Киберполиция разоблачила мошенника, который обманул 40 украинцев на 800 тыс. гривен по схеме перевыпуска SIM-карт

Удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора остается одной из самых распространенных мошеннических схем, несмотря на существующие механизмы защиты операторов и простые рекомендации, как уберечься от этого вида мошенничества Запретить удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейди на контрактное обслуживание. Время от времени правоохранители отчитываются о таких инцидентах. Вот, например, недавно очередную подобную схему разоблачили работники Управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следователями Криворожского управления полиции.

Согласно материалам следствия, 32-летний мужчина осуществлял перевыпуск абонентских мобильных номеров граждан и таким образом получал доступ к их финансовым номерам. В дальнейшем злоумышленник вмешивался в онлайн-банкинг граждан и присваивал деньги с их счетов.

В доме правонарушителя полицейские провели обыск и изъяли ноутбук, мобильный телефон и банковские карты. По предварительным данным, мужчина обманул 40 человек на почти 800 тысяч гривен.

В настоящее время правоохранители устанавливают каким образом фигурант получал сведения, необходимые для перевыпуска SIM-карт, в частности частые контакты, сведения о тарифном плане, остаток на счете, модель телефона и дату активации карты. Также сотрудники полиции устанавливают других участников преступной схемы.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, а процессуальное руководство осуществляет Криворожская восточная окружная прокуратура.

Киберполиция напоминает гражданам: запрет удаленной замены SIM-карты – одно из главных правил кибергигиены и защиты финансового номера. Для этого необходимо запретить эту функцию, обратившись к мобильному оператору или перейти на контрактное обслуживание. Не стоит публиковать финансовый номер телефона на платформах объявлений и в соцсетях, а также сообщать посторонним кодам из SMS от банка или мобильного оператора.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=I_oCB6bIQHQ&feature=emb_logo