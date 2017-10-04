Киберполиция разоблачила мошенника, причастного к махинациям с авиабилетами на почти 1,5 млн грн

Оперативники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины выявили 40-летнего мужчину, занимался мошенничеством при продаже авиа билетов. Он незаконно использовал информацию, полученную из системы бронирования проездных документов одного из самых популярных туристических онлайн-агентств. Благодаря этому мошенник незаконно получал и продавал гражданам Украины билеты различных авиакомпаний для выезда в страны Европы и Соединенных Штатив Америки. Стоимость таких проездных документов составляла от почти 40 тыс. до 180 тыс. грн.

Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции и сотрудники Киевской городской прокуратуры №8 установили, что мошенник для поиска и реализации авиабилетов организовал онлайн площадку. Используя её, злоумышленник принимал заказы на оформление и сбыт авиабилетов. Таким образом, было реализовано около 30 билетов на общую сумму около 1,5 миллиона гривен.

На основании собранных материалов следователи начали несколько уголовных производств по ч.3 ст.190 (мошенничество) и по ч.1 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) автоматизированных системах, компьютерных сетях) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Заявления в полицию уже поступили от нескольких компаний, ставших жертвами действий злоумышленника. Сейчас киберполиция проводит расследование целого ряда подобных дел.

Источник: Киберполиция