«Киевcтар» включил связь 4G еще в 110 населённых пунктах 7 областей Украины

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о подключении к сети связи 4G новых населённых пунктов в 7 областях Украины.

В частности, в Днепропетровской области связь 4G появилась в городах Никополь и Покровск (Орджоникидзе), на Житомирщине – в городах Малин, Андрушевка, Барановка, Черняхов, Олевск, в Запорожской – Якимовка и Василивка, в Кировоградской – Гайворон и Ульяновка, в Черкасской – Звенигородка, Шпола, Христиновка, Тальное, в Донецкой области — на побережье Азовского моря в поселках Ялта, Урзуф, Белосарайская коса. Благодаря увеличению сети 4G ещё 470 тысяч жителей Украины в 110 населенных пунктах получили возможность пользоваться современной высокоскоростной мобильной связью.

Абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, предоставлены бонусные 10 000 МБ для мобильного интернета. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

На сегодня сеть 4G Киевстар охватила 4328 населенных пунктов, где проживают 23,3 млн человек, или 56% населения Украины.

Как отмечает «Киевстар», современные технологии связи способствуют росту потребления услуг мобильного интернета. Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети «Киевстар» в сравнении с 2017 годом, увеличилось на 153%, до 2,7 ГБ на абонента — это больше, чем в Венгрии, Бельгии и Словакии. При этом у оператора «Киевстар» свыше 40% всего трафика мобильного интернета используется в сети 4G.