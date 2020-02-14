Киевстар огласил операционные итоги 2019 года: рост потребления и доходов от мобильной и фиксированной связи, увеличение ARPU до 68 грн и 75 грн соответственно

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Оператор мобильной связи Киевстар обявил итоги деятельность за 4 квартал и полный 2019 год. В последнем квартале прошлого года количество пользователей мобильного интернета достигло 16,9 млн, что на 14,6% больше, чем в 4 кв 2018. Потребление дата трафика увеличилось с 2753 МБ в 4 кв 2018 до 4263 МБ на абонента в 4 кв 2019.

Благодаря росту потребления и увеличению количества интернет-пользователей, показатель ARPU в 4 кв 2019 вырос на 17,4% до 68 грн. Потребление голосовых услуг практически не изменилось, и в отчетном квартале абоненты в среднем использовали по 577 минут на месяц. Общий операционный доход от мобильной связи в 4 кв. 2019 вырос на 15,3% до 5,4 млрд грн.

Количество абонентов, которые используют по несколько SIM-карт различных операторов, постепенно снижается, что является общерыночным трендом. В результате этого тренда в 4 кв 2019 количество SIM-карт сократилось на 0,6% в сравнении с 4 кв 2018. Услугами мобильной связи «Киевстар» в отчетном квартале воспользовалось 26,2 млн абонентов.

Доходы от фиксированной связи в 4 кв 2019 увеличились на 14%, по сравнению с 4 кв 2018, до 355 млн грн. В основном, благодаря росту на 10,8% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных («Домашний Интернет»). Показатель ARPU «Домашнего Интернета» вырос на 6,2%, в сравнении с 4 кв. 2018, до 75 грн.

Общий доход Киевстар в 4 кв 2019 увеличился на 16,1%, в сравнении с 4 кв 2018, и достиг 5,8 млрд грн. В 4 кв 2019 капитальные инвестиции превысили на 114,4% аналогичный показатель 4 кв 2018. Всего за 2019 год компания вложила в развитие свыше 5 млрд грн. Это позволило охватить 4G-связью территорию, где проживает более 74% населения Украины.

«В 2019 году мы осуществили рекордные за последние десять лет инвестиции в развитие. Это позволило нам наращивать емкость сети и обеспечить возможность доступа к LTE для более 74% населения. Мы снова стали «донором» для рефарминга, возвратив государству часть спектра в диапазоне 900MHz. Надеемся, что теперь все мобильные операторы смогут активно развивать LTE в сельской местности. И, третье – мы начали долгосрочное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации, чтобы повышать доступность цифровых услуг для всех жителей Украины» — прокомментировал результаты президент компании Александр Комаров.

В 2019 году Киевстар перечислил в госбюджет налогов и других платежей на общую сумму 7,8 млрд грн, при этом более 3 млн грн было инвестировано в различные социальные инициативы и проекты.

Напомним, что согласно исследованию nPerf за 2019 год лучший мобильный интернет в Украине у Киевстар, на втором месте lifecell, на третьем — Vodafone.

Источник: Киевстар