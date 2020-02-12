Исследование nPerf за 2019 год: Лучший мобильный интернет в Украине у Киевстар, на втором месте lifecell, на третьем — Vodafone

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Международная компания nPerf осуществила в 2019 году почти 26 тысяч тестов качества работы мобильного интернета в Украине. Эксперты nPerf анализировали результаты тестов скорости передачи и получения данных, стабильность работы услуг мобильного интернета, загрузку веб-страниц, качество видео стриминга и др.

По итогам данного исследования лучший результат показала сеть Киевстар, на втором месте lifecell, на третьем — Vodafone. В частности, в ходе исследования, которое проводилось в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, мобильная сеть Киевстар получила 56,481 балл nPoints, lifecell — 50,691 баллов и Vodafone — 48,344 баллов.

При этом средняя скорость загрузки/передачи данных у Киевстар составила 20,94 / 11,78 Мбит/с (64 мс), у lifecell — 15,32 / 6,54 Мбит/с (58 мс), у Vodafone — 16,00 / 8,24 Мбит/с (68 мс). Также оценивалась скорость/качество работы для веббраузинга и просмотра потокового видео по шкале от 0 до 100%, при этом Киевстар получил оценку 59,12 / 81,68, lifecell — 60,38 / 79,98 и Vodafone — 61,16 / 72,37.

Напомним, что nPerf уж проводил исследование скорости и качества интернета для украинских мобильных операторов и провайдеров фиксированного доступа.

Источник: nPerf