«Киевстар»: опция «Без Гигабайтов» позволяет отказаться от мобильного интернета в тарифе «Твой СТАРТ» и сэкономить на абонплате

Оператор связи «Киевстар» ввёл новую опцию в тарифе «Твой СТАРТ», которая позволит отказаться от ненужных услуг и экономить средства. Так, абонентам стала доступна опция «Без Гигабайтов», благодаря которой можно отключить интернет в пакете.

При активации опции «Без Гигабайтов» стоимость тарифа снизится со 135 грн до 100 грн/4 недели, и у абонентов останутся все остальные услуги:

безлимит для звонков в сети «Киевстар»;

100 минут для звонков на другие мобильные сети в Украине и на некоторые зарубежные направления: в Польше, Италии, Германии, Чехии и других странах;

100 МБ мобильного интернета в виде бонуса, на случай обновления приложений в смартфоне.

Вместе с тем при выбранной опции «Без Гигабайтов» тарификация социальных сетей и месседжеров происходит на стандартных условиях.

Тариф «Твой СТАРТ» с опцией «Без Гигагабийтов» также поддерживает услугу «Роуминг как дома», следовательно, входящими и исходящими звонками в роуминге можно пользоваться только оплатив стоимость тарифа.

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Как отмечает оператор, опция «Без Гигабайтов» подойдёт клиентам, которые не используют мобильный интернет на смартфоне, или пользуется кнопочным телефоном. Подключить эту опцию могут абоненты, уже имеющие тариф «Твой СТАРТ» и те, кто только планирует его подключить. Для этого нужно позвонить по телефону 477 или ввести код *928*1#.