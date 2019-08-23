«Киевстар» подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении сети покрытия связи 4G в Украине. В частности, компания увеличила территорию связи 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Так, высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в частности, Канев, Ватутино, Сквира, Решетиловка, Телешевка, Ивано-Франково, Лисичево и др. На сегодня сеть 4G Киевстар действует уже в 6680 больших и малых городах и посёлках, где проживает 28,6 млн человек, или 69% населения Украины.

Дополнительно отмечается, что возможностями 4G связи уже воспользовалось почти 6 млн абонентов «Киевстар», а объёмы трафика данных в сети оператора в первом полугодии 2019 года достигли 274 ПБ – вдвое больше, чем годом ранее. При этом более половины всего дата-трафика обслуживается сетью 4G. При этом за первое полугодие 2019 года было установлено 2990 новых базовых станций для увеличения территории 4G, инвестировано в развитие сети более 2 млрд грн.

Чтобы пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также современная USIM-карта. Получить новую карту абоненты могут бесплатно, в любом магазине «Киевстар».