«Киевстар» подключил к 4G связи 303 населённых пункта и теперь охватывает территории, где проживает 2/3 населения Украины
Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном увеличении территории своей сети 4G в 12 областях Украины.
В рамках этого расширения сети компания обеспечила высокоскоростную мобильную связь для жителей ещё 303 населенных пунктов, где проживает 425 тыс. человек. Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей населённых пунктов Аскания-Нова, Бучач, Вилково, Деражня, Почаев, Рожнятин, Теплик, Тростянец, Томашполь, Томаковка, Ямполь и др.
До 31 июля 2019 года на этих территориях услуги мобильного интернета в сети 4G предоставляются всем абонентам «Киевстар» неограниченно и без платы за мегабайты.
Отмечается, что на сегодня сеть 4G оператора «Киевстар» работает в 6412 больших и малых городах и поселках Украины, где проживает 28,1 млн человек, или 67,7% населения страны.
Возможностями 4G связи уже воспользовалось 5,6 млн абонентов «Киевстар», а объёмы дата-трафика в сети в 1 квартале 2019 года достигли 219 ПБ, вдвое больше, чем год тому.