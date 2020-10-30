«Киевстар» увеличил покрытие 4G в 176 населённых пунктах 9 областей

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Оператор сотовой связи «Киевстар» заявил об очередном расширении сети покрытия 4G в Украине. Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом получили жители 176 населённых пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской области.

Мобильная связь 4G стала доступна в городах Горняк, Очеретино, Родинское, Сиверск (Донецкой области), Жидачив, Ходоров, Буськ (Львовской области), Котельва (Полтавской области), Балаховка, Молодежное, (Кировоградской области) и десятках сёл. На территории, где появилось покрытие сети 4G от «Киевстар», проживает более 160 тыс. человек. Для улучшения 4G покрытия в этих населённых пунктах оператор установил 29 базовых станций на частотах LTE900. Общее количество базовых станций мобильной связи компании составляет более 38 тыс.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE около 6 тыс. населённых пунктов. За время развития в Украине технологии LTE «Киевстар» обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету почти для 85% населения. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.