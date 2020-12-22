«Киевстар» увеличил покрытие сети 4G в 578 населённых пунктах четырёх областей Украины

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении зоны покрытия сети 4G в ряде регионов Украины.

Территория покрытия сети 4G/LTE увеличилась в 578 населённых пунктах Полтавской, Черновицкой, Черниговской и Харьковской областей. На этой территории, получившей покрытие «Киевстар», проживает 174 тыс. человек. В частности, связь 4G появилась в сёлах Замглай, Заставна, Знаменка, Кормань, Городище, Кобыжча, Ромодан, Вильхуватка, Варваровка, Ставковое, Березовая Лука, Билыки, Яреськи и др.

Чтобы улучшить качество и скорость мобильного интернета на территории этих областей, «Киевстар» установил 95 базовых станций, работающих на частотах LTE 900. Данный диапазон обеспечивает больший радиус действия мобильного оборудования оператора, что помогает улучшить качество покрытия сети. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тыс.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE около 6 тыс. населённых пунктов. За время развития в Украине технологии LTE «Киевстар» обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету почти для 85% населения. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G сети, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.