«Киевстар» запустил тариф Love UA для абонентов предоплаты — 12 ГБ мобильного интернета, 1200 мин для звонков на любые номера по Украине и гигабитный Домашний интернет (ВСЕ РАЗОМ LOVE UA)

В начале июня «Киевстар» запустил новый «патриотический» тариф под названием LOVE UA для контрактных и бизнес-абонентов, который в рамках пакета предлагает больше минут на номера разных сетей Украины, а сейчас оператор сообщил о его доступности для абонентов подписки и клиентов тарифной линейки ВСЕ РАЗОМ.

В пределах тарифа предоставляется 1200 мин для звонков на любые мобильные и фиксированные сети в Украине, а после их истощения остается безлим на номера «Киевстар». Пользователи тарифа также получают 12 ГБ мобильного интернета (против 15 ГБ в тарифе LOVE UA для контрактных и бизнес-клиентов) и неограниченный доступ к приложениям для образования, сервисам для видеозвонков, а также всем популярным мессенджерам и социальным сетям.

Для абонентов подписки доступен еще и специальный пакет «Киевстар ТВ», а для клиентов с

тарифом ВСЕ РАЗОМ LOVE UA — гигабитный Домашний интернет или статический IP-адрес.

Другая особенность LOVE UA — возможность без доплат выбрать одну «Суперсилу» .

Среди «Суперсил» на выбор доступны в тарифе LOVE UA без доплат:

дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;

дополнительные 300 минут на Киевстар, а также другие мобильные и городские номера Украины;

50 минут за границу (для звонков на номера Польши, Италии, Германии, Чехии, Узбекистана, Израиля, США, Канады, Китая, Румынии, Индии и Словакии);

Услуга «Видео на ходу», позволяющая пользоваться популярными видеосервисами без тарификации интернета (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video, Oll TV.)

100 SMS по Украине;

SIM для планшета (еще одна SIM-карта для планшета или ноутбука, которую можно использовать только для мобильного интернета);

SIM для второго телефона (вторая SIM с тем же номером для исходящих звонков и мобильного интернета);

роуминг: 50 бонусов на разговоры и интернет для большинства стран мира (1 бонус = 1 грн. Звонки от 1 грн/мин, интернет — от 0,10 грн/МБ, SMS — от 1 грн/шт) и безлим на 11 приложений (Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp – аудиозвонки и текстовые сообщения, Google Maps и Apple Maps – просмотр карт без навигации, Booking, AirBnB, Skyscanner, Tickets.ua, Мой Киевстар);

Услуга Гигабит (скорость Домашнего Интернета до 1 Гбит/c);

Статический IP-адрес.

Тариф LOVE UA действует вместе с другими тарифами линейки ТВІЙ, ВАШ и ВСЕ РАЗОМ, и каждый может выбрать наиболее подходящий вариант — по сервисному номеру 477 (выбрать в голосовом меню), в приложении для самообслуживания Мой Киевстар и на сайте компании (LOVE UA для предоплаты за 150 грн в месяц и ВСЕ РАЗОМ LOVE UA за 200 грн в месяц).