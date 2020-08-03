«Киевтранспарксервис» начал оснащать парковки в центре Киева зарядными станциями для электромобилей, до конца года будет установлено несколько десятков зарядок

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Коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» сообщило о начале обустройства зарядных станций для электромобилей на парковках в центре Киева. В частности, одна из первых зарядных станций начала работать по адресу ул. Б. Хмельницкого, 6.

Планируется, что до конца года на площадках КП «Киевтранспарксервис» обустроят еще несколько десятков электрозарядных станций.

«Электромобилей в Киеве становится все больше, однако инфраструктура для них еще недостаточно развита. Киевская городская власть совместно с НАК «Нафтогаз Украины» организует первый пилотный проект по обустройству на улично-дорожной сети Киева электрозарядных станций для электрических автомобилей. Хочу заверить, что город будет способствовать развитию экологического транспорта. Зарядные станции начнем устанавливать на парковочных площадках в центральной части города, а затем продолжим и во всем Киеве», — сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.

По его словам, уже подписан меморандум между оператором по парковке транспортных средств Киева КП «Киевтранспарксервис» и НАК «Нафтогаз Украины» о сотрудничестве.

Концепция развития парковочного пространства предусматривает постепенное обустройство мест для подзарядки электромобилей на парковочных площадках, поскольку это будет стимулировать популярность экологического транспорта.

«НАК «Нафтогаз Украины» благодарит городские власти за неравнодушное отношение к экологической ситуации в Киеве и создание условий для содействия развитию электрозаправок. Первые результаты вдохновляют группу «Нафтогаз» на расширение сети электрозарядных станций в Киеве», — сообщил руководитель проекта WeEnergy НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Овчаренко.

Напомним, что в апреле текущего года НАК «Нафтогаз» открыл первую зарядную станцию для электромобилей WeEnergy. В свою очередь Киевсовет собирается установить во внутреннем дворе бесплатные зарядные станции для электромобилей и разрешить там бесплатно парковаться по выходным и праздникам.

Источник: КГГА