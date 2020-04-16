НАК «Нафтогаз» открыл первую зарядную станцию для электромобилей WeEnergy и в случае успеха пилотного проекта собирается запустить сеть зарядок по всей Украине

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» решила присоединиться к развитию «зеленой» автомобильной инфраструктуры в Украине и установила первую собственную станцию зарядки электромобилей ​​в рамках пилотного проекта WeEnergy. Партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA.

Установленные комплексы типа EUA-2 подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. По данным компании, в данный момент стоимость услуги зарядки на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка и составляет 4,5 грн/кВтч. Рассчитаться за зарядку можно с помощью смартфона и специального приложения через личный кабинет потребителя или же воспользовавшись карточкой WeEnergy.

С запуском первой электрозарядной станции НАК «Нафтогаз» исследует перспективу масштабного выхода на рынок электрозарядних комплексов в Украине. В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть электроавтозарядок по всей стране.

В «Нафтогазе» отметили, что сосредоточены на максимальном внедрении принципов устойчивого развития. Ключевым приоритетом компании в реализации экологической стратегии является инициативы в сфере декарбонизации и возобновляемой энергетики. В частности, в 2020 году общий запланированный бюджет компании на экологические программы составляет почти 400 млн грн. НАК «Нафтогаз Украины» является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, которая совершает полный цикл операций по разведке месторождений, эксплуатационного и разведывательного бурения, транспортирования и хранения нефти и газа, транспортирования природного и сжиженного газа потребителям.

Напомним, что украинская энергетическая компания «ДТЭК» Рината Ахметова запустила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей под брендом STRUM еще в 2018 году, полтора года спустя переименовав ее в YASNO E-mobility.

Источник: НАК «Нафтогаз»