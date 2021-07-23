Фотогалерея дня: Топ-10 фраз, які найчастіше доводиться чути київським інспекторам з паркування від водіїв-порушників





У Києві презентували фотопроєкт про ТОП-10 фраз, які найчастіше доводиться чути інспекторам з паркування від водіїв-порушників. Інспектори виокремили 10 типових аргументів, до яких найчастіше вдаються водії неправильно припаркованих авто, щоб переконати їх не накладати штраф або зупинити евакуацію. Серед найпопулярніших: «Ти знаєш, хто я такий?!», «Та що я там порушив!», «А чому мене забираєте, а он ту машину ні?» тощо.

За словами інспекторів, найчастіше «нагадують» про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати. Дехто намагається «домовитись на місці», хтось вимагає негайно дзвонити меру, бувають навіть відверті погрози. Але як запевняють в інспекції з паркування, для них має значення тільки наявність порушення.

Інспекція з паркування також оголосила додатковий набір інспекторів для роботи на вулицях міста. Майбутнім працівникам пропонується заробітна плата від 20 тисяч грн, соціальний пакет, пенсійне забезпечення, можливість відпочинку на морських курортних базах України, допомога на соціально-побутові витрати та оплачувана відпустка. У свою чергу, кандидати мають бути готовими отримати Сертифікат про знання державної мови, мати вищу освіту, бути відповідальними, стресостійкими та цифрово грамотними.

Зазначимо, що нещодавно почали діяти нові тарифи на паркування в центрі Києва та були визначені нові паркувальні зони Києва на основі даних світового лідера у сфері GPS-статистики та розумної мобільності.

«Ми не були впевнені, що 10 років тому, коли місто затверджувало стару мапу паркувальних зон, адміністрація виходила з математично обґрунтованих даних, а не з чийогось суб’єктивного бачення. Тому сьогодні вирішили спиратися на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія «А+С Україна» на наше замовлення використала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця Києва», – розповів Костянтин Усов.

Як відомо, Tomtom дозволяє отримати та проаналізувати детальну матрицю відправлень та прибуттів автомобільних поїздок між заданими транспортними районами за певний проміжок часу. У цьому випадку досліджувалися ранковий пік із 7:00 до 10:00, міжпіковий інтервал, вечірній пік із 17:00 до 20:00 та пізний вечір до 23:00.

«На основі дослідження «А+С Україна» місто визначило зональну приналежність паркувальних майданчиків відповідно до рівня попиту на них, – пояснив Костянтин Усов. – Так, І Зона, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів. Крім того, ми створили «острови» І Зони всередині ІІ Зони – в районі «Караваєвих дач» та радіоринку, а також частини території у межах Деміївської площі».

За словами Костянтина Усова, ІІ Зона, так званий прецентр міста, зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилась географічно. До районів навколо історичного центру, територій уздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів доєднали Сирець, частину Голосіїва, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр. «Острови» ІІ Зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків «Троєщина», «Лісовий» («Юність»), авторинку, метро «Лісова» та музею «Пирогово».

Як зазначається в дослідженні «А+С Україна», введення платного паркування в ключових місцях концентрації попиту на поїздки дозволяє зменшити кількість поїздок на авто, що здійснюються в центр, та стимулювати перерозподіл у використанні інших режимів переміщення. Крім того, наявні транспортні засоби розподіляються між спеціально облаштованими майданчиками чи паркінгами та відведеними місцями для паркування вздовж вулиць. Також зменшується перепробіги авто в центрі – час, що проводиться в пошуках місця для паркування.

Нагадаємо, вперше зони паркування у Києві були визначені ще у 2011 році і з того часу не змінювались. Нове зонування можна подивитися на інтерактивній карті за наступним посиланням.

Джерело: КМДА