«Київ Цифровий» увійшов у Топ-10 безкоштовних застосунків у App Store, в нього вже понад півмільйона користувачів
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що у міському застосунку «Київ Цифровий», створеному «КП ГІОЦ», зареєструвалося вже понад 520 000 користувачів. Завдяки такій кількості, застосунок посів 7 місце в рейтингу безкоштовних застосунків в App Store та обійшов Instagram, YouTube і TikTok.
За півроку роботи застосунку користувачі:
- додали більше 255 тисяч транспортних карт;
- придбали близько 100 тисяч проїзних і 2 мільйони QR-квитків;
- скористалися сервісом паркування 40 тисяч разів;
- повертали евакуйовані авто близько 60 тисяч разів.
Зазначимо, що «Київ Цифровий» — це застосунок, що об’єднує головні міські сервіси. Наразі користувачам доступні: поповнення транспортної карти, придбання QR-квитків, оплата паркування й штрафів і повернення евакуйованого авто з QR-кодом.
Джерело: КМДА