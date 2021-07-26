«Київ Цифровий» увійшов у Топ-10 безкоштовних застосунків у App Store, в нього вже понад півмільйона користувачів

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що у міському застосунку «Київ Цифровий», створеному «КП ГІОЦ», зареєструвалося вже понад 520 000 користувачів. Завдяки такій кількості, застосунок посів 7 місце в рейтингу безкоштовних застосунків в App Store та обійшов Instagram, YouTube і TikTok.

За півроку роботи застосунку користувачі:

додали більше 255 тисяч транспортних карт;

придбали близько 100 тисяч проїзних і 2 мільйони QR-квитків;

скористалися сервісом паркування 40 тисяч разів;

повертали евакуйовані авто близько 60 тисяч разів.

Зазначимо, що «Київ Цифровий» — це застосунок, що об’єднує головні міські сервіси. Наразі користувачам доступні: поповнення транспортної карти, придбання QR-квитків, оплата паркування й штрафів і повернення евакуйованого авто з QR-кодом.

Джерело: КМДА