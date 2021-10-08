Вчора Віталій Кличко презентував нову концепцію транспортної та паркувальної політики Києва, а згодом його заступник Костянтин Усов більш докладно розповів про паркування в столиці. За його словами вже наступного тижня міська влада почне очищення міста від конусів, фішок та інших нелегальних засобів, якими позначають самовільно захоплені паркомісця.

«Ми оголошуємо бій за повернення киянам паркувальних місць біля найбільш затребуваних точок у центрі Києва. Сьогодні вони захоплені і заблоковані різноманітними організаціями, які спільне і загальнодоступне чомусь вважають своїм власним», – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, зараз паркомісця біля торгівельних центрів, ресторанів, салонів краси, бізнес-центрів тощо, власники бізнесів «резервують» смугастими конусами, фішками, бутлями, hand made табличками та іншими саморобними засобами.

Проте вже з наступного тижня місто почне очищувати від них вулиці, щоб цими машиномісцями могли користатися усі кияни.

«При цьому для відповідального бізнесу, якому для діяльності необхідна парковка і який готовий платити дорого, ми маємо рішення. Відтепер можна укласти договір з містом про бронювання машиномісця з використанням офіційного міського знаку єдиного стандарту», – повідомив заступник голови КМДА.

Як розповів Костянтин Усов, місто розробило єдиний уніфікований знак, який свідчитиме про те, що конкретне місце передплачене. Його кольорова гама вказує на приналежність до конкретної паркувальної зони, а літерно-номерний ідентифікатор – до конкретного паркувального майданчика. Зісканувавши QR-код, будь-хто зможе дізнатися інформацію про передплатника паркування, період, кількість передплачених машиномісць та скільки за це отримає міський бюджет.

Ціна за одне заброньоване машиномісце встановлюватиметься відповідно до територіальної зони паркування: від 8599 грн/міс для І зони, від 4410 грн/міс – для ІІ зони і від 1323 грн/міс у спальних районах.

Як зауважив Костянтин Усов, в межах одного майданчика забронювати можна буде не більше 40% машиномісць, а 60% лишатиметься загальнодоступними для всіх бажаючих. Також за умови надходження більше ніж однієї заявки на бронювання машиномісця в межах одного майданчика воно буде виставлятися на онлайн-аукціон.

«Це будуть незалежні платформи і Київська міська державна адміністрація не зможе впливати на результати. Наша мета – створити чесний механізм. І якщо бізнес-центр «А», якому бракує машиномісця, в конкуренції з бізнес-центром «Б» перетворить цю суму в рази більшу – це буде чесна ціна, місто від цього тільки виграє, і ми всі будемо знати, чому так сталося», – зазначив Костянтин Усов.

Також заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов повідомив, що у вересні кияни здійснили 21 753 платежі за паркування, завдяки чому у бюджет громади надійшло 2 118 991 грн. За його даними, це в 17 разів більше, ніж у вересні минулого року, коли до бюджету за паркування надійшло усього 1 193 69 грн через 4600 оплат.

У липні цього року місто отримало 8 тисяч платежів за паркування на суму 783 229 гривень, а у серпні кількість платежів вже зросла до 13 679, загальною сумою 1 490 336 гривень. Для порівняння за аналогічний період минулого року – у липні 2020 – відбулося 4739 оплат на суму 127 134 грн, у серпні – 4551 оплата на 119 620 грн.

За словами заступника голови КМДА, це свідчить про те, що паркувальна політика Києва рухається у правильному напрямку.

«Затвердження нових паркувальних зон і тарифів, проведення спеціальних унікальних досліджень і виведення на ринок нових продуктів, безкомпромісна боротьба з паркувальною мафією та переведення оплати за паркування на виключно безготівкову форму дає нам можливість показати вам, що детінізація паркувального простору працює. Те, що роками існувало у напівкримінальному світі, зараз почало легально надходити у наш спільний міський бюджет», – зазначив Костянтин Усов.

Він також додав, що отримані від паркування кошти спрямовуються виключно на покращення транспортної інфраструктури міста та громадського транспорту.

Джерело: КМДА