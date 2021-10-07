Сьогодні протягом години мер Києва Віталій Кличко презентував концепцію транспортної та паркувальної політики столиці. Ми зібрали найцікавіші твердження виступу та додали повний відеозапис заходу.

За словами мера єдиним вирішенням проблеми транзитного транспорту, що прямує через столицю, є будівництво Київської окружної дороги.

«Велике навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. За даними наших камер, учора Києвом проїхали 4 тисячі 611 вантажних авто. Якщо поставити їх у ряд – це ланцюг приблизно на 92 кілометри. Як відстань від Києва, наприклад, до Білої Церкви. Це дуже перенавантажує дороги столиці, наші мости. Бо основний транзитний транспорт через річку Дніпро їде саме через Київ. Найближчий альтернативний міст знаходиться аж в Каневі. Місто давно говорить, що єдиним вирішенням проблеми транзиту є будівництво Київської окружної дороги. Щоб транспорт не прямував через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги. Уряд пообіцяв побудувати Київську окружну дорогу до 2025 року. Це – відповідальність держави і її зобов’язання. Ми готові максимально сприяти і допомагати, бо від транзитного транспорту потерпають дороги столиці, кияни, які стоять у заторах, стан екології в місті», – підкреслив мер Києва.

Щоб поліпшити ситуацію, міська влада продовжує працювати над добудовою Великої кільцевої дороги. Так, до кінця року планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській. Це суттєво розвантажить частину вулиць в місті.

Також однією з причин заторів у столиці є недостатня на таке число автомобілів кількість мостів, зокрема, через річку Дніпро, але їхній стан бажає кращого.

«Більшість столичних мостів не бачили оновлення по 40-50 років. І нам сьогодні доводиться вирішувати цю проблему. Ми оновили міст через Русанівську протоку, ремонтуємо Південний міст, оголосили тендер на проектування реконструкції мосту Патона. У кінці цього року плануємо відкрити автосполучення з правого на лівий берег Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Це масштабний комплекс об’єктів загальною протяжністю 10 км. Роботи там продовжаться і наступного року. Ми з’єднаємо міст з вулицею Оноре де Бальзака та Троєщиною. А потім – з вулицею Алішера Навої на Воскресенці», – зазначив Віталій Кличко.

Варто зауважити, що в 2015 році на дороги Києва щодня виїжджали майже 620 тисяч авто. А сьогодні муніципальні камери фіксують на автошляхах міста близько 1 мільйона 60 тисяч автомобілів щодня. Із них тільки 60% – автівки киян, 30% – авто мешканців передмістя, які працюють у Києві. І ще 10% – це транзитний транспорт, що прямує через столицю.

Київ також створює систему перехоплюючих паркінгів. Саме зараз триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі авто. 5 із цих паркінгів уже працюють.

«Для того, щоб люди, які приїздять в тому числі з передмість, більш охоче користувалися громадським транспортом, ми створюємо перехоплюючі паркінги. Вже триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі авто. Насамперед, ми облаштовуємо їх на в’їздах в місто. Вже працюють 5 таких паркінгів. – На Видубичах, Академмістечку, Червоному Хуторі, на проспекті Глушкова, на Сирці, – повідомив мер. – Ми шукаємо та заохочуємо інвесторів для зведення паркінгів. Оскільки це має бути вигідно – щоб паркінги не стояли порожніми. Сьогодні розробляємо проекти будівництва паркінгів на вулиці Володимирській, на Володимирському проїзді, Європейській площі та біля Олександрівської лікарні. На зведення останнього (біля лікарні) вже триває інвестиційний конкурс», – сказав Віталій Кличко.

Окрім облаштування місць для паркування на вулицях, місто продовжить будівництво паркінгів – підземних та багаторівневих наземних і вже кілька таких проектів були успішно реалізовані.

«Наприклад, збудували підземний паркінг біля Велотреку. Сьогодні там всі паркомісця зайняті і вдень, і вночі. І якщо спочатку щомісячна вартість паркомісця складала 400 гривень, то сьогодні – 4 тисячі гривень. І вільних місць немає Ми звели і відкрили багаторівневий паркінг біля Зоопарку – на 435 паркомісць. У вихідні ним користуються близько 1000 автівок за день. Навпроти, разом з бізнесом, ми облаштували іще велику зручну відкриту парковку. Бо, як побачили на прикладі Зоопаркінгу, попит на паркомісця перевищує пропозицію. Таким чином ми звільнили вулицю Зоологічну, де не можна було проїхати через припарковані скрізь автівки. Та смугу громадського транспорту на проспекті Перемоги – де завжди залишали авто відвідувачі зоопарку. Також, біля парків та зон відпочинку, які ми капітально ремонтуємо, ми облаштовуємо паркувальні майданчики для відвідувачів. А будівництво багаторівневих та підземних паркінгів – це той досвід, який ми плануємо втілити у всьому місті», – підкреслив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що за статистикою третина автомобілів, які стоять в заторах – це ті, які шукають паркомісце. Проблему створюють автівки, хаотично припарковані в недозволених місцях – вздовж доріг, на смугах громадського транспорту, деякі – навіть на другій смузі руху.

«А особливо «талановиті» примудряються залізти на частину тротуару – навіть там, де є сфери або стовпчики. Припарковані з порушенням авто не дають нормально проїхати іншим автомобілям, швидким, спецавто екстрених служб. Вони заважають пішоходам на переходах та тротуарах, заважають вчасно прибирати вулиці від бруду та снігу. Єдиний ефективний метод боротьби з цим – евакуація автівок порушників. Міські вулиці мають бути зручними для всіх. Тому ми продовжимо евакуацію авто, що грубо порушують правила паркування, заважають руху транспорту і пішоходів», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, на підставі чого відбувається евакуація автомобілів з вулиць. Це: перешкоджання руху пішоходів, велосипедів і авто на пішохідних переходах та тротуарах, велодоріжках. На зупинках та смугах громадського транспорту, трамвайних коліях, на естакадах, мостах і тунелях. На перехрестях та виїздах із дворів, на зонах дорожніх робіт.

Також Віталій Кличко нагадав, що місто почало встановлювати обмежувальні напівсфери та стовпчики, щоб упередити паркування на тротуарах та пішохідних зонах. На багатьох вулицях, переважно в центрі, вже захистили понад 80 кілометрів тротуарів. На в’їздах в пішохідні зони встановлюють також боларди.

Допоможе розвантажити столичні дороги і новий, сучасний та комфортний громадський транспорт.

«Сучасний та комфортний громадський транспорт – як і в багатьох країнах, допоможе розвантажити наші дороги. Громадський транспорт – це, в першу чергу, значна економія дорожнього простору. Якщо в порівнянні, однією смугою дороги на автівках, наприклад, може проїхати за годину до 2 тисяч людей. А громадським транспортом: автобусом – до 5 тисяч, трамваєм – до 9 тисяч людей за годину. Та, на жаль, наші водії здебільшого не розглядають громадський транспорт як альтернативу приватному. Тому ми хочемо популяризувати громадський транспорт як зручний, швидкий і дешевший спосіб пересування містом. До речі, в наступному році облаштуємо ще 50 км виділених смуг. На них встановлять делініатори, щоб унеможливити рух автомобілів смугами громадського транспорту. Починаючи з 2014 року ми системно оновлюємо рухомий склад громадського транспорту. За ці роки Київ закупив 75 нових сучасних трамваїв. 139 тролейбусів та 307 автобусів. Але нам потрібно ще стільки ж нових одиниць рухомого складу, щоб громадський транспорт їздив частіше і кияни менше часу чекали б на зупинках», – зазначив мер столиці.

Він також наголосив на важливості надати на дорозі перевагу громадському транспорту. І нагадав, що на сьогодні в столиці вже облаштували 150 км смуг громадського транспорту. Але, за словами мера, і цього недостатньо.

Мер також додав, що комфортний громадський транспорт – це не тільки швидкість пересування. Тому міська влада запроваджує нову якість пасажирських перевезень. Із новими критеріями для перевізників.

«Зокрема, в салоні має бути: комфортна температура для пасажирів (кондиціонери), інформаційні таблички двома мовами з навігацією по маршруту, обслуговування державною мовою, типова уніформа водія, детальна інформація про перевізника та водія з його фото», – розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що якісні зміни в транспортній системі передбачають і те, що громадський транспорт має ходити точно за розкладом руху, з максимальною похибкою в 2 хвилини.

«Щоб люди не мерзли на зупинках в його очікуванні, на кожній зупинці має бути похвилинний розклад руху транспорту. У друкованому вигляді та на електронних панно, як це зроблено в Німеччині, Австрії, багатьох європейських країнах. Електронними табло ми вже обладнали 450 зупинок і ще понад 2 тисячі обладнаємо. Також розклад усього громадського транспорту Києва можна буде побачити у додатку «Київ Цифровий». І кияни зможуть краще планувати свій час», – сказав Віталій Кличко.

У столиці вже облаштували 185 кілометрів велодоріжок і ще 100 спроектували і планують облаштувати наступного року.

«Іще однією альтернативою приватному автотранспорту є велосипеди та інший легкий персональний транспорт. Київ за останні роки стає все більш зручним для велосипедистів. Ми вже облаштували 185 кілометрів велодоріжок і продовжуємо роботу в цьому напрямку. Вже спроектували для подальшого облаштування в наступному році майже 100 кілометрів велодоріжок. Я сам велосипедист і розумію наскільки важлива зручна та безпечна вело інфраструктура», – зазначив Віталій Кличко.

Джерело: КМДА