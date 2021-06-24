КМДА та всі сервіси прокату електросамокатів Києва підписали меморандум, який передбачає зниження швидкості, страховку, техобслуговування тощо
Сьогодні Київська міська державна адміністрація та всі оператори послуг прокату електросамокатів Києва підписали меморандум про співпрацю, який регулює їх безпечне використання в місті.
Документ підписали всі сім компаній, що на сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у місті: Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, VZHOOH та Jet. Меморандум набуває чинності з дня підписання, тобто з 24 червня 2021 року.
Відповідно до тексту меморандуму, оператори беруть на себе наступні зобов’язання:
- знизити швидкість електросамокатів до 20 кілометрів на годину, а в окремих пішохідних зонах (парках, вулицях) – до 14 кілометрів на годину;
- облаштувати стоянки для самокатів із розміткою у визначених місцях;
- слідкувати за технічною справністю самокатів;
- щоденно дезінфікувати самокати до завершення карантину;
- безкоштовно розповсюджувати елементи захисту (браслети, відзеркалювачі);
- забезпечувати користувачів страховкою на суму від 100 тисяч гривень;
- проводити навчання щодо правил користування самокатами та інформувати про правила безпеки у додатку
У свою чергу КМДА зобов’язується вжити заходів щодо швидкого розвитку велоінфраструктури, зокрема збільшення кількості велодоріжок та велосмуг.
Зазначимо, що деякі україньскі експерти вважають найкращим варіантом для самокатів і моноколіс використовувати мережа велодоріжок, якими зможуть рухатись всі типи легкого персонального транспорту. До легкого персонального транспорту (ЛПТ) відносять моноколеса, самокати, ролики, лонгборди, скейти тощо.
Джерело: КМДА