КМДА та всі сервіси прокату електросамокатів Києва підписали меморандум, який передбачає зниження швидкості, страховку, техобслуговування тощо

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Сьогодні Київська міська державна адміністрація та всі оператори послуг прокату електросамокатів Києва підписали меморандум про співпрацю, який регулює їх безпечне використання в місті.

Документ підписали всі сім компаній, що на сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у місті: Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, VZHOOH та Jet. Меморандум набуває чинності з дня підписання, тобто з 24 червня 2021 року.

Відповідно до тексту меморандуму, оператори беруть на себе наступні зобов’язання:

знизити швидкість електросамокатів до 20 кілометрів на годину, а в окремих пішохідних зонах (парках, вулицях) – до 14 кілометрів на годину;

облаштувати стоянки для самокатів із розміткою у визначених місцях;

слідкувати за технічною справністю самокатів;

щоденно дезінфікувати самокати до завершення карантину;

безкоштовно розповсюджувати елементи захисту (браслети, відзеркалювачі);

забезпечувати користувачів страховкою на суму від 100 тисяч гривень;

проводити навчання щодо правил користування самокатами та інформувати про правила безпеки у додатку

У свою чергу КМДА зобов’язується вжити заходів щодо швидкого розвитку велоінфраструктури, зокрема збільшення кількості велодоріжок та велосмуг.

Зазначимо, що деякі україньскі експерти вважають найкращим варіантом для самокатів і моноколіс використовувати мережа велодоріжок, якими зможуть рухатись всі типи легкого персонального транспорту. До легкого персонального транспорту (ЛПТ) відносять моноколеса, самокати, ролики, лонгборди, скейти тощо.

Джерело: КМДА