Новости Украина 25.06.2025 в 14:32 comment views icon

Кого чаще всего штрафуют ТЦК: до 8 судебных дел на одного человека, только 20% производств завершены в 2025 году

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Андрій Русанов

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В 2025 году ТЦК открыли 28 212 производств по нарушениям воинского учета. Учитывая широко обсуждаемые в сети и неподтвержденные 6 млн «уклонистов» — не слишком много.

По данным «Опендатабот», волна штрафов заметно выросла начиная с апреля, с тех пор их стало больше на 11,2 тыс. В течение года в среднем ТЦК начинали 4,7 тыс. новых производств в месяц. Однако только пятая часть производств была завершена. Черниговский районный ТЦК в этом году стал рекордсменом, с выдающимся достижением открытия 8 дел в отношеннии одного человека (5 в апреле и 3 в июне).

Кого найчастіше штрафують ТЦК: до 8 судових справ на одну людину, лише 20% проваджень завершені у 2025 році

Статистика подтверждает очевидный факт, что почти все производства касаются мужчин — но есть 46, открытых в отношении женщин (0,16%). Больше всего производств ТЦК открыли против людей 25-45 лет (82%). Есть небольшой процент дел в отношении мужчин старше 60 лет (0,1%) и младше 25 лет (0,9%).

Кого найчастіше штрафують ТЦК: до 8 судових справ на одну людину, лише 20% проваджень завершені у 2025 році

Больше всего штрафов в этом году выписали в Киеве — открыто 3 835 производств. Далее следуют Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области. Более 1000 дел исследователи насчитали в 9 регионах. Только Подольский ТЦК в Киеве оформил 1 100 производств.

Напомним, что штрафы ТЦК можно будет оплатить в «Резерв+» со скидкой 50%. В некоторых случаях от штрафа не спасает даже отсрочка, а также к нему может привести необновление приложения.

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