Компактный электромобиль Renault Twingo Z.E. представлен официально: мощность 60 кВт, скорость 135 км/ч, батарея 22 кВтч и запас хода 180 км (WLTP)

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Несмотря на то, что до открытия Женевского автосалона остается еше полторы недели (в этом году выставка пройдет с 5 по 15 марта), некоторые автопроизводители уже провели анонсы своих новинок. В частности, французы представили серийный городской электромобиль Renault Twingo Z.E., который в семействе электрических моделей бренда займет ступеньку ниже Renault Zoe.

Внешне четырехдверный Renault Twingo Z.E. практически полностью повторяет текущую генерацию модели, вышедшую на рынок весной 2019 года, однако отличается рядом визуальных акцентов, выделяющих его на фоне ДВС-версий. Ее габариты составляют 3,615×1,646×1,541 мм (колесная база — 2,492 мм).

Электромобиль использует электродвигатель, редуктор и зарядную систему своего собрата Renault Zoe, которые выпускаются на заводе в Клеоне (Франция). Окончательная сборка модели проходит на фабрике в Ново место (Словения), где также производятся все другие ДВС-версии модели Twingo.

Модель Twingo Z.E. оснащается электродвигателем мощностью 60 кВт (82 л.с.) с максимальным крутящим моментом 160 Нм. Скорость 50 км/ч электромобиль набирает менее чем за 4 секунды, при этом на трассе он способен разогнаться до 135 км/ч.

Полный заряд 400-вольтовой батареи емкостью 22 кВтч (используется 21,3 кВтч) обеспечивает запас хода 250 км по циклу WLTP City и 180 км по циклу Full WLTP (110 км — зимой). При активации режима «Eco», который ограничивает динамику разгона и максимальную скорость на скоростных магистралях, запас хода составит 215 км в смешанном режиме использования. Батарея весом 165 кг собрана из 8 модулей производства LG Chem.

В Renault заявили, что согласно исследованиям типичный пробег компактного сити-кара в Европе составляет порядка 30 км, таким образом одного заряда Twingo Z.E. теоретически может хватить на недельный пробег. Электромобиль поддерживает зарядку мощностью до 22 кВт (AC), благодаря чему за 30 минут зарядки получает дополнительно 80 км запаса хода. Полная зарядка от домашней сети (2,3 кВт / 10А) займет 13,5 часов, в режиме 3,7 кВт / 16А — 8 часов.

Компания также отметила, что Twingo Z.E. является седьмой полностью электрической модель производителя после Zoe, Twizy, Kangoo Z.E., Master Z.E., RSM SM3 Z.E. и Renault City K-ZE.

Источник: Renault