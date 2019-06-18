Представлено новое поколение популярного электромобиля Renault Zoe (Zoe Z.E. 50) с более мощным двигателем и емкой батареей





Как и ожидалось, французский автогигант вчера представил новое поколение электромобиля Renault Zoe, являющегося одной из наиболее продаваемых электромобилей в Европе. Это уже третье поколение после оригинальной модели, выпущенной в 2012 году, и второго поколения Zoe Z.E. 40 2016 года.

В целом внешний вид электромобиля не претерпел изменений, за исключением нескольких незначительных косметических мелочей. Все же основные изменения сосредоточены внутри.

Если оригинальная модель Renault Zoe оснащалась аккумуляторной батарей емкостью 22 кВт·ч, а второго поколение располагало блоком емкостью 41 кВт·ч, то новое третье поколение Zoe Z.E. 50 может похвастать батареей на 52 кВт·ч. Этого должно быть достаточно, чтобы проезжать на одной зарядке до 390 км (по циклу WLTP) — на 20% больше, чем у предшественника. Зарядное гнездо по-прежнему спрятано за логотипом Renault на передней решетке. Там находится разъем Type 2 для зарядки переменным током и двухконтактный разъем для зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт. Полная зарядка посредством стандартного 7-килловатного настенного зарядного устройства займет 9 часов 25 минут. При этом всего за один час Zoe можно зарядить от специального зарядного устройства мощностью 22 кВт, чтобы обеспечить дальность хода 126 км, а если заряжаться от постоянного тока мощностью 50 кВт, то всего за полчаса можно пополнить батарею, чтобы проехать расстояние в 145 км.

Еще одно существенное улучшение в Zoe Z.E. 50 — новый двигатель. Силовая установка нового Renault Zoe имеет мощность 134 л.с. и крутящий момент 245 Нм, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,7 с (на 2,2 с быстрее версии, оснащенной двигателем мощностью 107 л.с.) и двигаться со скоростью до 140 км/ч.

Из остального можно отметить девятидюймовый дисплей бортовой информационно-развлекательной системы, 10-дюймовый экран водителя, а также новый режим B mode, который улучшает рекуперативное торможение, позволяя задействовать в основном одну педаль: автомобиль замедляется «значительно быстрее», чем раньше, как только водитель отпускает педаль ускорения.

Что касается незначительных изменений в дизайне, упомянутых выше, они включают измененный капот, более широкий передний бампер с хромированными вставками в решетке радиатора, противотуманные фары со светодиодной подсветкой наряду с большим логотипом и обновленные светодиодные фары в качестве стандартного оборудования. Задние светодиодные фары заметно крупнее. Завершают изменения светодиодные указатели поворота в крышках боковых зеркал, а также новые варианты легкосплавных дисков размером от 15 до 17 дюймов. Также есть три новые металлические краски (Quartz White, Flame Red, Celadon Blue) для девяти разных оттенков.

Купить новый Renault Zoe Z.E. 50 можно будет уже осенью, а вот цен производитель пока не называет.

Источник: motor1