В Китае представили серийный электрокроссовер Renault City K-ZE с мощностью 33 кВт, батареей 26,8 кВтч, запасом хода 270 км (NEDC) и ценником от $8700





Компания Renault официально представила в Китае серийную версию бюджетного электрокроссовера Renault City K-ZE, показанного на Шанхайском автосалоне весной текущего года. Новинке удалось одновременно порадовать и разочаровать, при этом первое утверждение относится к стоимости, а второе — к характеристикам.

Дизайн новинки остался практически неизменным со времени анонсов в Шанхае и Париже, по сути, это слегка измененная внешне версия ДВС-кроссовера А-класса Renault Kwid. Он основан на модифицированной платформе CMF-A, комплектуется 14-дюймовыми дисками, при этом колесная база составляет 2423 мм, клиренс — 150 мм, объем багажника — 300 литров.

Точные технические характеристики ранее не озвучивались, автопроизводитель лишь обещал, что электромобиль будет стоить порядка $8,500 и сможет проехать от полного заряда не менее 250 км по измерительному циклу NEDC (что в условиях реального мира составит скорее порядка 200 км). В итоге Renault City K-ZE получил электродвигатель на передней оси с мощностью всего 33 кВт (44 л.с.) и крутящим моментом 125 Нм, который способен разогнать электрокроссовер только до 105 км/ч.

Емкость батареи производства Tianjin Lishen Battery составляет 26,8 кВтч, чего по нынешним меркам явно недостаточно, при этом разработчики настаивают, что запас хода возрос по сравнению с предсерийной версией и составляет 270 км по циклу NEDC (10,8 кВтч на 100 км). Электрокроссовер Renault City K-ZE поддерживает зарядку в режимах AC и DC, при этом в первом случае полный заряд займет порядка 4 часов (Type 2, мощность 6,6 кВт), а во втором зарядить батарею с 30% до 80% можно будет примерно за полчаса (GB/T, скоростная зарядка).

В салоне можно найти 8-дюймовый цветной дисплей с основной информацией об электромобиле, включая навигацию, камеру заднего вида и контроль давления воздуха в шинах. Также электромобиль получит 4G/Wi-Fi-модуль, стриминг музыки, систему распознавания голоса и датчики качества воздуха, которые будут автоматически переключать климат-контроль в режим внутренней или внешней циркуляции воздуха. Фирменное мобильное приложение позволяет удаленно уточнять данные о местонахождении, степени заряда и других параметрах автомобиля.

В Китае электрокроссовер Renault City K-ZE будет доступен уже в конце текущего года в трех конфигурациях (базовой, средней и топовой) по цене $8,684 (61,800 yuan), $9,389 (66,800 yuan) и $10,091 (71,800 yuan) соответственно.

Собирать модель будут в Китае, на мощностях компании eGT New Energy Automotive, которая является совместным предприятием альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и китайского автопроизводителя Dongfeng. Глобальный запуск модели на другие рынки, включая европейский, ориентировочно состоится не ранее 2021 года.

Источник: Electrek