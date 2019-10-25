Компания Kingston Digital представила новый SSD-накопитель Kingston DC450R для центров обработки данных
Компания Kingston Digital объявила о начале поставок твердотельных SSD-накопителей SATA 6 Gbps серии Data Center 450R (DC450R), построенных на 3D TLC NAND флеш-памяти и предназначенных для нагрузок преимущественно по чтению.
Этот специализированный серверный накопитель обеспечивает высокую производительность при предсказуемости скорости обмена и задержек — такие требования становятся обычными для SSD, предназначенных для центров обработки данных. Разработанные в соответствии со строгими требованиями Kingston по QoS234, накопители DC450R обеспечивают стабильность параметров производительности в широком диапазоне рабочих нагрузок, связанных с интенсивным чтением и кешированием прочитанных данных.
Накопители DC450R от Kingston разработаны для рабочих нагрузок, требующих круглосуточной работы и надежности, таких как сети доставки контента (CDN, Content Delivery Networks), приложения для периферийных вычислений и широкого спектра программно-определяемых архитектур хранилищ данных. В DC450R представлен специально сфокусированный набор характеристик, позволяющий центрам обработки данных выбирать наиболее экономичный SSD для своих рабочих нагрузок.
Накопители Kingston DC450R с ограниченной пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой поставляются с объемами 480 и 960 ГБ, а также 1,92 и 3,84 ТБ.
Спецификации Kingston DC450R:
- Форм-фактор: 2.5″ 7 мм
- Интерфейс: SATA Rev. 3.0 (6 ГБ/с) / SATA Rev 2.0 (3 ГБ/с)
- Емкость: 480, 960, 1920 и 3840 ГБ
- Тип флеш-памяти: 3D TLC
- Шифрование: аппаратное AES 256-bit
- Последовательное чтение: до 560 МБ/с
- Последовательная запись: 480 ГБ — до 510 МБ/с; 960 ГБ — до 530 МБ/с; 1,92 ТБ — до 530 МБ/с; 3,84 ТБ — до 525 МБ/с
- Случайное чтение 4k блоками в устоявшемся режиме: 480 ГБ — до 99 000 IOPS; 960 ГБ — до 98 000 IOPS; 1,92 ТБ — до 99 000 IOPS; 3,84 ТБ — до 99 000 IOPS
- Случайная запись 4k блоками в устоявшемся режиме: 480 ГБ — до 17 000 IOPS; 960 ГБ — до 26 000 IOPS; 1,92 ТБ — до 28 000 IOPS; 3,84 ТБ — до 26 000 IOPS
- Задержки (QoS) 40 г: Чтение (тип.): < 500 µs / Запись (тип.): < 2 ms
- Hot-Plug: поддерживается
- Выравнивание износа: статическое и динамическое
- Защита от потери питания (конденсаторы): Нет
- SMART: мониторинг надежности, статистика использования, SSD life remaining, выравнивание износа, температура
- Ресурс (TBW): 480 ГБ — 285 ТБ (0.3 DWPD / 5 лет); 960 ГБ — 582 ТБ (0.3 DWPD / 5 лет); 1,92 ТБ — 1301 ТБ (0.3 DWPD / 5 лет); 3.84 ТБ — 2823 ТБ (0.3 DWPD / 5 лет)
- Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 миллиона часов
Источник: Kingston