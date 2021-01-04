Компания Wing (принадлежит Alphabet) выступает против новых правил идентификации дронов в США, которые несут угрозу приватности





В конце прошлого года правительство США внесло наиболее существенные изменения в закон о дронах. Подразумевается, что почти каждый дрон в воздушном пространстве США должен будет транслировать своё местоположение, а также местоположение своих операторов. Это позволит «решить задачи безопасности, национальной безопасности и правоохранительных органов в отношении дальнейшей интеграции этих летательных аппаратов в воздушное пространство Соединенных Штатов».

Однако компания Alphabet оказалась не в восторге от новых правил. Её дочерняя компания Wing, специализирующаяся на доставке дронами, подготовила материал под названием «Удалённая идентификация дронов через широковещательную передачу может иметь непредвиденные последствия для американских потребителей». В статье утверждается, что решение FAA обязать дроны транслировать своё местоположение может позволить посторонним наблюдателям отслеживать местоположение пользователя, маршрут движения дрона. В результате, посторонние лица смогут определить, куда движется пользователь, где он живёт, где и когда получает посылки, а также другие данные.

Вместе с тем, Wing не отрицает саму идею необходимости идентификации и отслеживания дронов. Однако это предлагается делать не через локальную широковещательную передачу, а через интернет.

Следует отметить, что изначально в FAA планировали отслеживать дроны именно через интернет. Именно такой подход планировалось применять изначально, когда идея внедрения Remote ID возникла в декабре 2019 года. Но затем были высказаны различные доводы против такого способа отслеживания: расходы на оснащение каждого дрона мобильным модемом; ежемесячные расходы на тариф мобильной связи для простого запуска дрона; отсутствие надёжного покрытия сотовой связи по всей территории США; расходы на оплату услуг по отслеживанию и хранению данных в пользу стороннего оператора; риск взлома этого стороннего оператора с последующей утечкой данных; риск DDoS-атак на оператора или его сеть, что может блокировать работу дронов в США.

Отметим, идентификатор для дронов Remote ID позиционируется в качестве цифрового аналога автомобильного номера. Он позволяет идентифицировать дрон в полёте. Но в Wing считают, что при этом нет необходимости раскрывать полный маршрут полёта, историю полётом и другую конфиденциальную информацию о дроне и его операторе. Такая информация не должна отображается для общественности, а может быть доступна только правоохранительным органам, если у них есть надлежащие учётные данные и причина нуждаться в этой информации.

Источник: The Verge