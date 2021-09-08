



Весной текущего года генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер продемонстрировал концепт «горячего» электромобиля Volkswagen ID X с улучшенным характеристиками. Модель была представлена как «внеклассная» работа группы инженеров, которые попытались выжать максимум возможного из фирменной платформы VW MEB. Однако в ходе выставки IAA Mobility 2021 руководство компании достаточно неожиданно объявило, что Volkswagen ID X превратится в серийную модель VW ID.3 GTX.

Как вы помните, в качестве основы для VW ID.X был взят серийный электрохэтчбек VW ID.3 с форсированными компонентами от более крупной модели VW ID.4 GTX. В итоге полноприводный концепт получил пару электродвигателей на 329 л.с. (245 кВт), что на 30+ л.с. больше, чем у ID.4 GTX. При этом ожидается, что в серийной версии VW ID.3 GTX будет использован обычный вариант электродвигателей VW ID.4 GTX с мощностью 295 л.с. (219 кВт).

Второй особенностью концепта VW ID.X был сниженный на 200 кг вес (по сравнению с серийным VW ID.3), что позволяло дополнительно улучшить динамику. В итоге ID.X разгонялся до 100 км/ч всего за 5,3 секунды, тогда как ID.4 GTX преодолевал этот рубеж только за 8,5 секунд. В концепте VW ID.X также используется батарея на 77 кВтч, но запас хода не озвучивается (серийный ID.3 проезжает на такой батарее 550 км по циклу WLTP).

Серийный VW ID.3 GTX по понятным причинам не сможет похвастать снижением веса на целых 200 кг (между концептом и автомобилем, сертифицированным для дорого общего пользования весьма большая разница), а с учетом снижения мощности его динамика не будет такой же, как у VW ID.X, но зато гарантированно лучше, чем у VW ID.4 GTX из-за меньших габаритов и веса.

В компании Volkswagen не озвучили точные сроки анонса и выхода на рынок серийной версии электромобиля VW ID.3 GTX, но дали понять, что скорее всего это произойдет в 2022 году.

Источник: Motor1