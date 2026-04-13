13.04.2026

Конец современного Star Trek: почему не будет продолжения

Вадим Карпусь

Кінець сучасного Star Trek: чому не буде продовження

Эра современного развития событий во вселенной «Звездный путь» / Star Trek на платформе Paramount+ фактически завершается. После почти десятилетия активного развития франшиза впервые с 2017 года осталась без единого нового сериала в производстве или даже на стадии подготовки.


Ключевой проект последних лет — «Звездный путь: Странные новые миры» — уже завершил съемки пятого, финального сезона в декабре 2025 года. Сейчас сериал находится на этапе постпродакшна, а премьеру планируют на 2027 год. Четвертый сезон должны показать раньше — летом 2026-го.

Star Trek без будущего

Ситуация выглядит печально для фанатов. Раньше в производстве было сразу несколько проектов, но сейчас их просто нет. «Звездный путь: Академия Звездного флота» отменили в марте, и он вместе с «Странными новыми мирами» стал последним из шести сериалов новой волны.

Пятый сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» будет сокращенным — всего 6 эпизодов. Именно он и поставит точку в этой главе Star Trek на Paramount+.


Отдельно обсуждали возможный спиноф под названием «Звездный путь: Год первый», который должен был показать первый год капитана Кирка на USS Enterprise. Но теперь шансы на него практически исчезли.

Дело в том, что декорации обоих сериалов в Торонто уже демонтируют и даже продают с аукциона. Это касается и ключевых локаций, в частности мостика USS Enterprise. Фактически это означает, что возвращаться к этим проектам никто не планирует.

Ранее шоуранеры намекали на возможность спинофа. Один из них даже шутил:

«Пока у нас есть декорации Enterprise…».

Теперь их уже нет.

Даже если теоретически Paramount Skydance одобрит новый сериал, строить декорации с нуля — дорогое решение. Особенно на фоне финансовых трудностей компании, которая пытается приобрести Warner Bros. Discovery.

В такой ситуации запуск нового сериала выглядит экономически неоправданным. Поэтому логический вывод один: в ближайшее время новых сериалов во вселенной Star Trek ждать не стоит. Похоже, что финал сериала «Звездный путь: Дивные новые миры» закроет сразу несколько сюжетных линий и станет последним шансом увидеть новые истории в этом периоде франшизы. После этого наступит пауза без четких сроков.

Источник: screenrant

