"Это побег от реальности": вышел первый трейлер 4-го сезона "Star Trek: Странные новые миры"

Вчера на панели в рамках CCXP Mexico компания Paramount представила первый полноценный трейлер четвертого сезона Star Trek: Strange New Worlds, который начнет выходить этим летом. Названа и более точная дата выхода.





Strange New Worlds вот-вот вступает в свой финальный акт — все ждут, как сериал, предположительно, завершит нынешнюю стриминговую эру «Звездного пути» своим пятым и последним сезоном. Но прежде чем мы туда доберемся, нас еще ждут новые приключения; и хотя есть намеки на некоторую глупость, похоже, что сериал пытается собраться и сосредоточиться на этих последних подачах.

«Это форма бегства от реальности. Это форма нашей веры в такое будущее», — объяснил актер Пол Уэсли привлекательность франшизы на презентации в Мехико.

Четвертый сезон начали снимать в начале марта 2025 года в канадской студии в Миссисоге под временным рабочим названием. За изготовление кукол для соответствующего эпизода отвечала легендарная мастерская Jim Henson’s Creature Shop — режиссером той серии стала Джордан Кеннинг.

Среди постановщиков сезона также есть Джонатан Фрейкс — режиссер, который неоднократно работал над различными проектами вселенной «Звездного пути». Однако актерский состав, как мы видим, претерпел изменения.

«Это была прекрасная передача эстафеты. Он не обязан был это делать», — сказал Уэсли о том, как Уильям Шетнер — оригинальный исполнитель роли Кирка — публично поддержал его в этой роли.

Как и во время первого знакомства на New York Comic Con в прошлом году, общий тон здесь стремится к более серьезному балансу в новых миссиях команды Enterprise — по сравнению с крайне неравномерным тоном, что преследовал неоднозначно принятый третий сезон. Впрочем, в космосе все равно есть ковбои и динозавры, и мы знаем, что впереди — серия с куклами, так что впечатления могут быть разными.





«Любая из этих миссий может стать для нас последней», — предупреждает в трейлере персонаж Ла’ан Нуниен-Синг.

Но кроме акцентирования на том, что Enterprise в этом сезоне будет заниматься масштабными межзвездными исследованиями, есть еще одно: сериал понимает, что и зрители понимают — у всех здесь заканчивается время до начала оригинального Star Trek, а значит, некоторые персонажи должны начать исчезать. Часть из них уйдет быстро и совсем не случайно. До финала Strange New Worlds остается 15 эпизодов — но начнут ли персонажи исчезать гораздо раньше.

«Она отвечает. Она стоит за себя. Мы все больше приближаемся к Ухуре Нишель Никколс», — рассказала о своей героине актриса Селия Роуз Гудинг.

Команда Paramount+ объявила на сцене CCXP Mexico, что премьера четвертого сезона состоится глобально 23 июля. Десятисерийный сезон будет выходить еженедельно по четвергам до 24 сентября. На презентации присутствовали актеры Ребекка Ромин, Итан Пек, Селия Роуз Гудинг и Пол Уэсли.

Сериал также завершил съемки своего пятого и финального сезона. В нем появятся культовые персонажи оригинального сериала — доктор Маккой и лейтенант Сулу.

Источник: Gizmodo