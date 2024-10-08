Конкурс CD Projekt RED и первые сюжетные моды The Witcher 3 — дополнение Song of Wind отправляет Геральта на новый остров

Благодаря REDKit появляются первые пользовательские сюжетные дополнения для The Witcher 3. Мод Song of Wind представляет приключения ведьмака на таинственном острове.

В мае этого года выпущен официальный редактор игры REDKit, который позволяет создавать новые приключения. Для поощрения игроков студия CD Projekt RED организовала конкурс на лучшие подобные моды. Крупнейшим из имеющихся на данный момент является Song of Wind, созданный RoiJean и другими авторами.

Дополнение отправляет Геральта выполнять квест на новую территорию. Мод предлагает две миссии и достаточно продуманный сюжет. Авторы позаботились о голосовых репликах Геральта и других персонажей. CD Projekt RED запрещает использовать инструменты искусственного интеллекта для подделки голосов актеров, поэтому RoiJean скомпоновал слова и фразы из имеющихся диалогов игры.

Ведьмак начинает приключение в порту Новиграда. Мод рассчитан на персонажа 50 уровня. В моде всего два квеста, поскольку правила конкурса CD Projekt RED предусматривают, что модификации состоят из 2-3 комбинированных квестов. Однако RoiJean, вероятно, расширит дополнение дополнительным контентом в будущем.

Конечный срок заявок на конкурс заканчивается в ближайшее время, поэтому можно ожидать, что вскоре появятся новые пользовательские приключения, разработанные для него. Кроме Song of Wind, также интересен Wine and Dine, который является дополнительным эпилогом к истории Геральта и Йеннефер в Туссенте.

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Заявки на конкурс принимаются до 14 октября. Присланные проекты сначала будут оценивать представители CD Projekt RED и Yigsoft. Затем они подготовят список финалистов и проведут публичное голосование, в котором сообщество выберет победителей.

Источник: GamePressure