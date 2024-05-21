Вышел The Witcher 3 REDkit — редактор модов для игры, также CD Projekt RED добавили поддержку Steam Workshop

CD Projekt RED выпустила свежее обновление для оригинальной The Witcher 3: Wild Hunt и версии Next-Gen. Главное нововведение — The Witcher 3 REDkit, редактор модов для игры, но есть и другие изменения.

По словам разработчиков, патч вносит ряд изменений для улучшения опыта модификации в The Witcher 3. Помимо REDkit, появилась и поддержка Steam Workshop и крупных модификаций, похожих на DLC.

The Witcher 3 #REDkit is now available for free for all owners of the game on PC! As a player, you’ll soon be able to enrich your time in The Witcher 3: Wild Hunt with a wealth of new content created by the community! As a modder you’re about to get your hands on the same set… pic.twitter.com/LQT6Ee4uCV — The Witcher (@witchergame) May 21, 2024

«Как игрок, вы скоро сможете обогатить свое время в The Witcher 3: Wild Hunt большим количеством нового контента, созданного сообществом! Как моддер вы получите в руки тот же набор инструментов, который разработчики RED использовали для создания The Witcher 3: Wild Hunt почти десять лет назад — обновленный и адаптированный к потребностям моддеров!»

Расширенный редактор модов REDkit основан на движке игры. Инструменты модификации базируются на том же наборе инструментов, которые использовались разработчиками для создания игрового контента. REDkit предоставляет почти безграничную свободу модификации. Поддерживается как оригинальная игра, так и последний вариант с обновлением графики.

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Моддеры ПК смогут создавать новые ресурсы, сценарии, квесты, анимацию и тому подобное. Таким образом появляется возможность создания больших историй, новых локаций, линеек квестов — того, чего не было в игре ранее.

The Witcher 3 вышла 9 лет назад и до сих пор является любимой игрой многих, даже без некстген-обновления. Однако игра имеет много устаревших моментов, в частности анимации. редактор модов позволит изменить их и не только.

Источник: DSOG