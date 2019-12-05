Копии Honor V30 и дешевый клон iPhone 11. Представлены смартфоны Huawei Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE

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Невзирая на санкции и будучи твердо убежденным в своей способности стать №1 и без Google», компания Huawei продолжает заваливать новыми смартфонами, используя излюбленную тактику выпуска копий ранее выпущенных моделей. Сегодня на специальном мероприятии в Китае официально дебютировала линейка Nova 6, хотя серия Nova 5, в которой насчитывается шесть схожих между собой моделей, была выведена на рынок только в июне. Всего в рамках новой серии nova 6 было представлено три модели: Nova 6 5G, Nova 6 и Nova 6 SE.

Старшие модели Nova 6 5G и Nova 6 — почти точные копии представленных на прошлой неделе Honor V30 5G и V30 Pro 5G, различия есть только по камерам.

В случае Nova 6 5G используется тройная основная камера следующей конфигурации: основной сенсор — Sony IMX600 разрешением 40 Мп со схемой расположения пикселей RYYB, как у Huawei P30 Pro, совмещенный с объективом с диафрагмой F/1.7, а дополнительные — 8-мегапиксельный «ультраширик» с углом обзора 120° и диафрагмой F/2,4 и восьмимегапиксельный «телевик» с диафрагмой F/2,4. Причем последний мало того, что имеет трехкратный зум (гибридный тут 30-кратный), так еще и оптическую стабилизацию, вдобавок к лазерной и фазовой автофокусировке. Врезанная в левый верхний угол дисплея двойная селфи-камера представлена основным сенсором Sony IMX616 разрешением 32 Мп, дополненным объективом с диафрагмой F/2,2, и 8-мегапиксельным сенсором, смотрящим на мир через объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 105°. Huawei утверждает, что это первая в мире селфи-камера, способная снимать видео 4К с частотой 30 к/с, а в DxOMark уже поставили ее на первое место своего рейтинга (и все-таки поторопились DxOMark с подведением итогов).

У обычного Nova 6 набор камер немного попроще: в главенствующем модуле основной камеры объектив F/1.8 (сенсор и остальные модули — аналогичные), а селфи-камера без автофокуса.

Платформа и экран Nova 6 5G и Nova 6 такие же, как у братьев-близнецов Honor V30 — SoC Kirin 990 (в случае Nova 6 5G версия с модемом 5G Balong 5000) и дисплей IPS диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, соответствующий стандартам безопасности от TÜV Rheinland. По аккумуляторам тоже нет отличий: 4100 и 4200 мА·ч для Nova 6 и Nova 6 5G соответственно. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт перекочевала, а вот 27-ваттная беспроводная — нет.

Объем оперативной памяти у Nova 6 5G составляет 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 128 или 256 ГБ. А вот Nova 6 предлагается только в единственной конфигурации 8/128 ГБ.

Оснащение включает модули NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный приемник GPS и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой грани.

Обе новинки работают под управлением ОС Android 10 с интерфейсом EMUI 10. Габариты Nova 6 5G — 162,7х75,8х8,9 мм, масса — 212 граммов, а Nova 6 162,6×75,7×8,6 мм и 197 граммов соответственно.

В Китае Nova 6 5G и Nova 6 начнут продаваться с 12 декабря. Nova 6 оценивается в $455, а Nova 6 5G — $540 или $600 в зависимости от объема памяти.

Что касается младшей модели Nova 6 SE, она сильно отличатся от собратьев, особенно внешне. Вместо овального выреза под двойную селфи-камеру здесь точечный вырез под один модуль (16 Мп), а основная камера из четырех модулей не вертикальная, а оформлена в квадратном выступе, как у iPhone 11. В основной камеры собраны главный модуль Sony IMX586 разрешением 48 Мп и диафрагмой F/1,8, ультраширокоугольный на 8 Мп с диафрагмой F/2,4, макро-модуль на 2 Мп и сенсор оценки глубины сцены на 2 Мп.

Аппаратным базисом выступает Nova 6 SE SoC Kirin 810, экран IPS характеризуется диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, объемы оперативной памяти и встроенной флэш-памяти 8 ГБ и 128 ГБ соответственно.

Аккумулятор у Nova 6 SE емкостью 4200 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка на 40 Вт. Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани. Есть Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS и порт USB Type-C, а вот NFC — нет.

В Китае Huawei Nova 6 SE предлагается в черном, розовом и зеленом цветах по цене $312. Заказы начнут принимать с 18 декабря, а фактические продажи стартуют 25 декабря.

Источник: GSM Arena