Huawei nova 5z — копия nova 5i Pro с уменьшенным объемом флэш-памяти (64 ГБ) по цене $225





Huawei сегодня представила на родном рынке «новый» смартфон nova 5z — последнее дополнение к среднеуровневой линейке nova 5, представленную моделями nova 5, nova 5i, nova 5 Pro, nova 5i Pro и nova 5T. Слово «новый» взято в кавычке неспроста: на деле nova 5z — вовсе не новая модель, а всего лишь версия уже хорошо знакомого нам nova 5i Pro с отверстием в экране и квадратной камерой, как у прошлогодних флагманов линейки Mate 20.

Как вы уже поняли, nova 5z копирует nova 5i Pro не только внешне. Единственное отличие от nova 5z — новая конфигурация с 64 ГБ встроенной памяти, тогда как nova 5i Pro в базовой версии оснащается накопителем на 128 ГБ. В остальном никаких отличий нет: все тот же дисплей диагональю 6,26 дюйма с врезанной в угол фронтальной камерой разрешением 32 Мп, SoC Kirin 810, 6 ГБ ОЗУ. В конфигурацию четверной камеры Leica входят модули на 48 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (для макросъемки) и 2 Мп (для определения глубины сцены). Аккумулятор Huawei nova 5z емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (от 0 до 55% смартфон можно зарядить за полчаса). Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка — мощностью 20 Вт.

Габариты Huawei Nova 5z — 156,1х73,9х8,3 мм, масса — 178 граммов.

Huawei Nova 5T из коробки работает под управлением прошивки EMUI 9.1 на базе Android Pie и предлагается в черном, синем и изумрудном корпусах. Цена составляет $225 за версию с 64 ГБ флэш-памяти и $255 — за вариант с накопителем вдвое большего объема.

Считалось, что смартфон nova 5i Pro, дебютировавший в Китае еще в июле, на глобальном рынке выйдет под названием Huawei Mate 30 Lite в качестве более доступной альтернативы флагманским камерофонам Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Но пока и nova 5i Pro, и его копия Nova 5z географически ограничены рынком Китая. И пока судьба выхода какой-либо из моделей за пределами Китая остается весьма туманной, как и вопрос снятия американских санкций с Huawei, из-за которых новые смартфоны компании поставляются без сервисов Google.

Источник: GSM Arena