Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i





В рамках специального мероприятия компания Huawei официально представила линейку смартфонов Nova 5, которая включает сразу три новых модели.

Флагманская версия Huawei Nova 5 Pro оснащена 6,39-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ (2340х1080 точек) и небольшим каплеобразным вырезом в верхней части. Экран имеет сертификацию TUV, поддерживает отображение цветового пространства DCI-P3 и DC затемнение. Сканер отпечатков пальцев разместился под дисплеем. Устройство содержит флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Есть слот для установки карты памяти microSD. Ёмкость батареи составляет 3500 мАч, поддерживается быстрая зарядка с передачей 40 Вт энергии, что позволяет восполнить 85% заряда всего за 30 минут. Новинка поддерживает GPU Turbo, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, содержит порт USB-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Устройство работает под управлением Android 9 Pie с последней версией оболочки EMUI 9.

На задней панели расположена четверная камера. Она включает основной модуль с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586, 16-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом, 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены и 2-мегапиксельный модуль для макро снимков. Заявлена поддержка ночного режима, портретного режима, функций искусственного интеллекта для выбора оптимальных параметров для снимаемой сцены и улучшения портретов. На лицевой панели размещена 32-мегапиксельная камера, поддерживающая возможность объединения 4 соседних пикселей в один крупный пиксель для захвата большего количества света.

Смартфон Huawei Nova 5 во многом похож на модель Huawei Nova 5 Pro. Он получил такой же дисплей, такую же конфигурацию камер и те же параметры батареи. Но в данном случае применяется новый процессор Kirin 810, объём оперативной памяти снижен до 6 ГБ, а максимальная ёмкость хранилища ограничена на уровне 128 ГБ.

Модель Huawei Nova 5i является устройством среднего уровня. Фактически, это китайская версия Huawei P20 Lite (2019). В данном случае применяется 6,4-дюймовая LCD панель со сквозным отверстием в верхнем левом углу, где разместилась 24-мегапиксельная фронтальная камера. Аппарат несёт на борту процессор Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти. Четверная камера на задней панели включает 24-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом, 2-мегапиксельный сенсор для оценки глубины снимаемой сцены и ToF сенсор. Сканер отпечатков пальцев доступен на задней панели. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, но скорость зарядки ограничена лишь передачей 10 Вт энергии. Здесь тоже используется ОС Android 9 Pie с EMUI 9.

Смартфон Huawei Nova 5 Pro доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а его фактические продажи стартуют с 28 июня. Цена версии с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти составляет около $436. Конфигурация с 8 Г ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценивается уже в $494. Обычная версия Nova 5 станет доступной для предварительного заказа с 13 июля, а фактические продажи стартуют с 20 июля. Цена этой модели составляет около $407 за конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Наконец, самая доступная версия Huawei Nova 5i оценивается в $291 за конфигурацию с 6/128 ГБ памяти. Предварительные заказы на эту модификацию можно размещать с сегодняшнего дня, старт фактических продаж запланирован на 28 июня.

Источник: gizmochina