Лучшие камерофоны и селфифоны 2019 года: выбор DxOMark

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Серию публикаций, посвященную подведению итогов уходящего 2019 года, можно считать открытой. В числе первых отметилась лаборатория DxOMark, которая проводит тестирование возможностей камер смартфонов. Учитывая, что больше никаких крупных анонсов до конца года не ожидается, да и сам рейтинг уже сформирован давно, подведение итогов в данном случае —чистая формальность.

За этот год специалисты DxOMark протестировали 31 основную камеру смартфонов разных сегментов (от бюджетных до флагманских моделей) ведущих брендов.

Первое и второе места рейтинга лучших камерофонов DxOMark занимают Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (у нас он называется Xiaomi Mi Note 10 Pro). По словам DxOMark, оба устройства являются отличным выбором для мобильных фотографов, которым нужна высочайшее качество фото и видео в любых ситуациях. Суммарная оценка у них одинакова — 121 балл.

Разница в качестве съемки, по данным DxOMark, минимальна, несмотря на различные конфигурации камер и ПО. По мнению составителя рейтинга, флагман Huawei демонстрирует лучшие результаты при съемке фото, главным образом благодаря низкому уровню шумов и артефактов. Также Huawei Mate 30 Pro лучше подходит для ночной съемки. В то же время Xiaomi Mi Note 10 Pro благодаря двум «телевикам» удостоился звания лучшего смартфона для съемки с зумом и получил более высокую оценку DxOMark за работу с видео.

На третьем и четвертом местах находятся Apple iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+ 5G с одинаковой общей оценкой — 117 баллов. Первый удостоился звания iPhone 11 Pro Max лучшего видеофлагмана, а второй — лучший в категории ультраширокоугольных фото. Замыкает пятерку Samsung Galaxy S10 5G, но никакого подстатуса у этой модели нет.

Одновременно DxOMark опубликовали рейтинг фронтальных камер смартфонов по итогам 2019 года. DxOMark начали тестирование фронтальных камер смартфонов только в январе 2019 года. С тех пор специалисты протестировали по новому протоколу 25 разных моделей от бюджетных до флагманских.

Абсолютным лидером по сумме баллов стал Samsung Galaxy Note 10+ 5G, его результат — 99 баллов. Составители рейтинга назвали его «идеальным» вариантом для большинства видов селфи-съёмки практически в любых условиях. Второе место занимает ASUS ZenFone 6 с камерой-перевертышем, который лишь недавно добрался до Украины. Замыкает тройку призеров Samsung Galaxy S10 5G. Следом идут Samsung Galaxy S10+ и Huawei Mate 30 Pro.

Если говорить про определенные категории съемки, лучшим для селфи-видео является Samsung Galaxy Note 10+ 5G, звание лучшего селфифона для путешествий удостоился Google Pixel 4 за впечатляющую глубину резкости и хорошую детализацию объектов на заднем плане. Также Google Pixel 4 признан лучшим для широкоугольных групповых селфи, а ASUS ZenFone 6 со своей камерой-перевертышем — лучший для обычных автопортретов.

Источник: DxOMark (2)