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Сегодня, 1 сентября 2021 года, подразделение Kia Europe впервые за 28 лет существования модели представило отдельную европейскую версию нового поколения кроссовера Sportage. По заверениям разработчиков новинка разработана с особым вниманием к специфике рынка и потребностям европейских автомобилистов.

Пятое поколение Kia Sportage для Европы, как и ранее представленная глобальная версия, создано на новой платформе бренда. Однако в этой версии использовали более компактные колесную базу, общие габариты и пропорции автомобиля, которые лучше подходят для эксплуатации на дорогах стран Европы. В этом регионе новый Sportage будет предлагаться, в том числе, со спортивным дизайн-пакетом GT-Line, а также впервые с контрастной черной крышей, которая создает дополнительный акцент на спортивном силуэте и подчеркивает новую форму задних стоек кузова.

Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), разработчики обещают тщательно продуманный интерьер с достаточным запасом пространства как в зоне ног, так и в зоне головы.

В итоге на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л, что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели, и не уступает типичным европейским кроссоверам этого сегмента. Дополнительное удобство обеспечивает возможность сложить спинку заднего сиденья в пропорции 40:20:40. При полностью сложенном заднем сиденье объем багажного отсека увеличивается до 1780 л.

Для нового поколения Sportage на европейских рынках будет предложен широкий выбор силовых агрегатов — клиенты смогут выбирать между гибридными технологиями, бензиновыми и дизельными двигателями.

Sportage PHEV с силовой установкой по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid) оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDI. Этот 180-сильный двигатель работает в паре с тяговым электромотором мощностью 66,9 кВт с постоянным магнитом. В состав силовой установки входит батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов, с запасом энергии 13,8 кВтч. Комбинированная мощность силовой установки составляет 265 л.с.

Таким же 180-сильным бензиновым двигателем 1,6 T-GDI оснащается и версия с силовой установкой по схеме «классического» гибрида Sportage HEV. В этом случае в паре с бензиновым двигателем работает 44,2-киловаттный тяговый электромотор, а запас энергии обеспечивает литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея 1,49 кВтч. Суммарная мощность силовой установки Sportage HEV составляет 230 л.с.

Двигатель 1,6 T-GDI также доступен и в составе силовой установки, работающей по схеме «мягкого гибрида» (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle). Она разработана для снижения вредных выбросов и оптимизации расхода топлива, в зависимости от конкретной версии, силовая установка может иметь варианты настройки мощности 150 или 180 л.с.

В линейке двигателей, предусмотренных для новой европейской версии Sportage – также 1,6-литровый дизельный силовой агрегат, доступный в двух вариантах настроек, с мощностью 115 или 136 л.с.

Kia также предложила для нового поколения Sportage ряд инновационных технологических решений. В частности, новое поколение электронно-управляемой подвески ECS обеспечивает сцепление с покрытием в любой момент времени. Это достигается за счет постоянного контроля электроники за работой амортизаторов в режиме реального времени. Новая система выбора типов покрытия Terrain Mode позволяет Sportage сохранять безопасность движения в более сложных дорожных условиях – на снегу, в грязи или песке. Эта система поможет реализовать свои желания клиентам, предпочитающим проводить свободное время в загородных путешествиях.

Технологии систем безопасности и помощи водителю Kia DriveWise включают систему предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT. Ассистент движения по автомагистралям HDA контролирует установленную дистанцию и возможность поддержания заданной скорости, считывая информацию о движущемся впереди в своей полосе транспортном средстве. Современное поколение этой системы помогает удерживать автомобиль по центру своей полосы и регулировать скорость нового Sportage в соответствии с действующими ограничениями.

Интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC) помогает поддерживать безопасную скорость при движении по автомагистрали, в реальном времени используя навигационную информацию. Новым дополнением возможностей системы NSCC стал контроль по навигационным данным за приближающимися изгибами рельефа и поворотами: автомобиль заведомо снижает скорость до безопасной при приближении к более сложному месту. После того, как дорога выравнивается, система NSCC восстанавливает заданную скорость движения. Интеллектуальный ограничитель скорости ISLA подает предупреждение в том случае, если новый Sportage превышает установленное ограничение скорости.

Интеллектуальный ассистент дистанционной парковки помогает водителю ставить новый Sportage на стояночное место, или выводить автомобиль с него, находясь на расстоянии. Облегчению парковочных маневров при «ручном» управлении содействуют монитор контроля пространства позади автомобиля RVM и круговая система мониторинга SVM, отображающие в реальном времени видеосигнал с камер обзора по периметру автомобиля на центральный монитор автомобиля.

P.S. А вот так выглядит более габаритная глобальная версия кроссовера Kia Sportage V:

Источник: Kia Europe