Космический аппарат OSRIS-REx вышел на минимальную высоту (меньше 700 метров) над астероидом Бенну и передал детальный снимок его поверхности





Космический аппарат NASA OSIRIS-REx продолжает изучать целевой астероид Бенну и в рамках своей миссии он приблизился на рекордно малое расстояние к объекту исследования. Аппарат вышел на орбиту на высоте всего около 690 метров над поверхностью астероида и сделал его фотографию в высоком разрешении.

Изображение демонстрирует каменистую поверхность астероида и указывает на наличие очень большого валуна на его южной половине. Аппарат OSIRIS-REx сделал этот снимок 13 июня вскоре после того, как вышел на низкую орбиту. Впервые зонд вышел на орбиту астероида в декабре 2018 года, но тогда высота полёта составляла около 1 мили (около 1,6 км). С тех пор аппарат занимался картографированием поверхности Бенну и выявил несколько интересных особенностей, включая выбрасываемые с поверхности камни и признаки наличия воды.

Следует отметить, что нынешняя высота OSRIS-REx на уровне 690 метров над поверхностью астероида – это самая близкая орбита, которую когда-либо достигал космический аппарат при полёте вокруг другого космического объекта. И это делает фотографию, которую сделал зонд, самым близким изображением, когда-либо снятым с орбитального космического корабля.

OSIRIS-REx будет оставаться на своей низкой орбите до второй недели августа. На протяжении всего этого времени зонд будет продолжать выяснять, какие места будут оптимальными для сбора образцов грунта, запланированных на следующий год. Хотя это будет сложной задачей, так как зонды выяснил, что Бенну является скалистым астероидом. Команда миссии хочет, чтобы на месте взятия проб не было мусора и камней, чтобы облегчить процесс сбора материалов.

Источник: The Verge