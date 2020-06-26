Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo успешно завершил второй тестовый полёт

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1 мая этого года компания Virgin Galactic совершила первый испытательный полёт своего суборбитального космического корабля SpaceShipTwo. А теперь компании удалось повторить успех, завершив уже второй тестовый полёт SpaceShipTwo посадкой в космопорте Spaceport America.

Космическим кораблём SpaceShipTwo управляла пара пилотов. Столько же членов экипажа было и в материнском самолёте VMS Eve. Отделение космолёта произошло на высоте около 50 тыс. футов (около 15,2 км). Второй испытательный полёт представлял собой высокоскоростное планирование, которое позволило Virgin Galactic оценить устойчивость систем и эксплуатационные характеристики корабля до начала испытательных полётов на ракетных двигателях. При этом удалось достичь более высокой скорости по сравнению с первым полётом – 0,85 Маха.

После отделения SpaceShipTwo прошёл несколько контрольных точек и совершил серию манёвров. Это позволило собрать необходимые данные. После завершения всей запланированной программы корабль совершил успешную посадку в Spaceport America. Теперь команда изучит собранные данные и будет готовить космический аппарат к тестовым полётам с активным двигателем.

Источник: Engadget