Космический буксир Helios — новый класс аппаратов для подъема спутников на геостационарную орбиту

В последние годы появился тренд на «буксиры», доставляющие небольшие спутники на определенные орбиты. Эти миниатюрные космические аппараты обеспечивают так называемую «последнюю милю» и особенно полезны для спутников, которые запускаются в рамках совместных миссий и стремятся добиться другой высоты или наклона, чем остальная часть полезной нагрузки ракеты.

Однако эти космические транспортные средства от D-Orbit, Momentus, Launcher и некоторых других обычно предназначены для спутников массой от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов. Не хватало большего космического буксира, который мог бы выводить большие спутники на более отдаленные орбиты. Именно этот рынок намерен обслуживать новый космический корабль Helios, построенный компанией Impulse Space, сообщает ArsTechnica.

На геостационарную орбиту в сутки

По словам основателя и исполнительного директора Impulse Space Тома Мюллера, основная идея в том, чтобы дать возможность недорогой ракете Falcon 9 запускать большие спутники в геостационарное пространство:

Мы, по сути, добавляем третью степень к средней ракете-носителю. Она выполняет большую часть того, что будет делать Falcon Heavy, за гораздо меньшие деньги.

Мюллер был одним из основателей SpaceX и ведущим разработчиком двигателей Merlin, которым оснащаются ракеты Falcon. Однако, по его словам, аппарат Helios предназначен для полетов на любом космическом транспортном средстве средней или большой грузоподъемности, чтобы увеличить его возможности. К примеру, Helios предназначен для вывода на геостационарную орбиту спутников весом до 4 тонн, если запускаться ракетой Falcon 9, и до 5 тонн, если ракетой Terran R компании Relativity.

В настоящее время для средних и крупных спутников существует два способа прямого вывода на геостационарную орбиту. Заказчик может купить запуск ракетой-носителем Falcon Heavy или ракетой-носителем Vulcan компании United Launch Alliance, что стоит достаточно дорого, примерно вдвое дороже, чем один запуск ракетой-носителем Falcon 9. Или же спутник можно запустить ракетой-носителем среднего класса и вывести на переходную орбиту к геостационарному пространству, требующему мощной бортовой силовой установки, до 5 млн долларов на ксенон или другое топливо, а также шесть-восемь месяцев потерянного дохода во время подъема на орбиту.

Мы предлагаем добраться туда за день по гораздо меньшей цене, чем любой из этих вариантов. — сказал Мюллер.

Helios будет работать на одном из самых надежных космических двигателей, под названием Deneb. Он не уступает старинному двигателю RL-10 производства Aerojet и будет иметь тягу 67 кН, а также будет работать на жидком кислороде и жидком метане. По словам Мюллера, сейчас компания строит компоненты двигателя Deneb и приступит к испытаниям в марте. Космический аппарат Helios должен дебютировать в 2026 году.

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