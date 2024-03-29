Крупнейший производитель урана Украины банкротится, Минэнерго игнорирует проблему

20 марта в Хозяйственном суде Днепропетровской области состоялось судебное заседание о признании банкротом государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Об этом свидетельствуют данные из реестра судебных решений.

«Восточный горно-обогатительный комбинат» — это украинское государственное предприятие, которое является одним из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых оно находится в первой десятке и контролирует 2% от мировой добычи. В то же время оно является крупнейшим в Европе. Также это единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природной урановой руды и производство оксидного концентрата урана. Сейчас «Восточный горно-обогатительный комбинат» обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций.

Народный депутат Ярослав Железняк обратился к Премьер-министру Украины с требованием принять меры, чтобы не допустить банкротство этого стратегического предприятия. Однако ответ на обращение поступил не от премьер-министра или министра энергетики, а от заместителя министра, который обошел в ответе риск банкротства «Восточного горно-обогатительного комбината».

Источник: Ярослав Железняк

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