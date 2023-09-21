Новости Игры 21.09.2023 в 09:33

Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

Критики высоко оценили дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое должно стать общедоступным 26 сентября. Об этом свидетельствуют оценки на известных агрегаторах оценок — Opencritic и Metacritic.

Opencritic

По результатам 64 критических обзоров, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила Могущественный рейтинг Opencritic, 97% положительных отзывов. А средняя оценка топ-критиков платформы — 88.

Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

Одни критики говорят, что Phantom Liberty не переизобрела Cyberpunk 2077, но CD Projekt Red рассказала замечательную RPG-историю. Другие, что Cyberpunk 2077 теперь другая игра, более красивая и большая, Phantom Liberty предлагает 13 основных миссий и 16 побочных квестов. Также она позволяет посмотреть новую концовку базовой игры.

Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

Metacritic

Phantom Liberty получила почти такую же среднюю оценку на платформах, где должна выйти 26 сентября. На PS5 37 критиков вывели средний балл 88, а на Xbox и ПК — 89.

 

Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCriticКритики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

CD Projekt Red рекомендует перепройти Cyberpunk 2077 после обновления 2.0. Среди нововведений — DLSS 3.5

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Завантаження коментарів...

Новые тексты

Посты
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/0248c5a748a2a639454bb4f47d4b972e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Вячеслав Руденко

автор

Посты
Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Framework Laptop — модульний ноутбук в якому можна замінити реально все!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-28_01-34-18-150x150.jpg

iwinesmoker

Фрілансер / Веб-розробник

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить