Критики высоко оценили DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 — 88 баллов на Metacritic и 97% положительных отзывов на OpenCritic

Критики высоко оценили дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое должно стать общедоступным 26 сентября. Об этом свидетельствуют оценки на известных агрегаторах оценок — Opencritic и Metacritic.

Opencritic

По результатам 64 критических обзоров, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила Могущественный рейтинг Opencritic, 97% положительных отзывов. А средняя оценка топ-критиков платформы — 88.

Одни критики говорят, что Phantom Liberty не переизобрела Cyberpunk 2077, но CD Projekt Red рассказала замечательную RPG-историю. Другие, что Cyberpunk 2077 теперь другая игра, более красивая и большая, Phantom Liberty предлагает 13 основных миссий и 16 побочных квестов. Также она позволяет посмотреть новую концовку базовой игры.

Metacritic

Phantom Liberty получила почти такую же среднюю оценку на платформах, где должна выйти 26 сентября. На PS5 37 критиков вывели средний балл 88, а на Xbox и ПК — 89.