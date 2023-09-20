CD Projekt Red рекомендует перепройти Cyberpunk 2077 после обновления 2.0. Среди нововведений — DLSS 3.5

Следующее большое (и бесплатное) обновление Cyberpunk 2077 выйдет на этой неделе, и CD Projekt Red призывает игроков начать новую игру после установки обновления Update 2.0.

В посте на X (Twitter) CD Projekt Red написала, что настоятельно призывает игроков начать совершенно новую игру в Night City после установки обновления, даже если уже существует файл сохранения. Разработчик объясняет, что из-за большого количества изменений, лучше начать с чистого листа, сообщает IGN.

Hey, chooms! While you'll be able to continue the game with your current character on an existing save, we recommend starting a new game after @CyberpunkGame Update 2.0. Due to the number of changes, starting fresh will enhance your overall gameplay experience! pic.twitter.com/rqdokahhAg — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 19, 2023

Еще раз, игроки могут и продолжить свои прежние сохранения. Однако обновление касается, в том числе перков и деревьев навыков, обновленной полицейской системы и боевых средств, из-за чего прохождение сюжета существенно изменилось. Поэтому и возникла рекомендация перепройти игру с начала.

Об изменениях, которые принесет Update 2.0, на представленных ниже видео:

DLSS 3.5

Важным дополнением технической части игры после обновления, и сюжетного дополнения Phantom Liberty станет поддержка технологии DLSS 3.5 от NVIDIA. Это ИИ-инструмент для улучшения картинки и частоты кадров в сценах с трассировкой лучей.