Новости Игры 20.09.2023 в 17:49

CD Projekt Red рекомендует перепройти Cyberpunk 2077 после обновления 2.0. Среди нововведений — DLSS 3.5

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Юрій Орос

Автор новин

CD Projekt Red рекомендует перепройти Cyberpunk 2077 после обновления 2.0. Среди нововведений — DLSS 3.5

Следующее большое (и бесплатное) обновление Cyberpunk 2077 выйдет на этой неделе, и CD Projekt Red призывает игроков начать новую игру после установки обновления Update 2.0.

В посте на X (Twitter) CD Projekt Red написала, что настоятельно призывает игроков начать совершенно новую игру в Night City после установки обновления, даже если уже существует файл сохранения. Разработчик объясняет, что из-за большого количества изменений, лучше начать с чистого листа, сообщает IGN.

Еще раз, игроки могут и продолжить свои прежние сохранения. Однако обновление касается, в том числе перков и деревьев навыков, обновленной полицейской системы и боевых средств, из-за чего прохождение сюжета существенно изменилось. Поэтому и возникла рекомендация перепройти игру с начала.

Об изменениях, которые принесет Update 2.0, на представленных ниже видео:

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CD Projekt Red рекомендует перепройти Cyberpunk 2077 после обновления 2.0. Среди нововведений — DLSS 3.5
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Вячеслав Руденко

DLSS 3.5

Важным дополнением технической части игры после обновления, и сюжетного дополнения Phantom Liberty станет поддержка технологии DLSS 3.5 от NVIDIA. Это ИИ-инструмент для улучшения картинки и частоты кадров в сценах с трассировкой лучей.

 

Після анонсу DLSS 3.5 NVIDIA поділилася ігротрейлерами на цій технології: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонуси)

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Вячеслав Руденко

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VladisLove

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iwinesmoker

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