Кто-то «забыл» в ресторане прототип умных часов Google Pixel Watch, их нашли и слили фотографии в сеть

Благодаря «забывчивости» кого-то из сотрудников Google, у нас появилась возможность ознакомиться с прототипом умных часов Google Pixel Watch. Кому-то посчастливилось найти устройство в одном из ресторанов в США, и теперь фотографии гаджета стали достоянием общественности.

Первоначально часы нашёл бармен в ресторане, где он работает. Он на протяжении нескольких недель ожидал, что объявится их хозяин. Поскольку никто так и не пришёл, бармен передал часы своему другу, который был более подкован в технических вопросах. Ремешок якобы хранился отдельно, и бармен не передал его вместе с часами, но потом прислал его фотографии отдельно.

Судя по опубликованным фотографиям, умные часы Google Pixel Watch имеют круглый циферблат диаметром примерно 1,5 дюйма и минимальные рамки вокруг дисплея. Ремешок носимого устройства крепится непосредственно к корпусу с помощью механизма защёлки, который напоминает дизайн, используемый Fitbit в своих умных часах Versa и Sense (Google приобрела компанию в 2021 году). Зарядное устройство вместе с часами не «забыли».

Часы имеют одну кнопку рядом с заводной головкой и ещё одну кнопку с другой стороны от головки на немного большем расстоянии. Также есть отверстие, которое может использоваться для микрофона или высотомера. 4 контакта на боковой стороне часов могут использоваться для целей тестирования и, вероятно, не будут доступными в коммерческой модели. На задней панели устройства можно увидеть оптический датчик сердечного ритма. По данным источника, нижняя часть часов выглядит гладкой – похожа на металлическую, но покрытую стеклом.

К сожалению, источник не смог полностью загрузить часы, чтобы увидеть, как может выглядеть пользовательский интерфейс. При попытке включения появлялся белый логотип Google и дальше ничего не происходило.

Источник: Engadget, The Verge