"Кульминация всей жизни": Masters of Albion, последняя игра Питера Молинье, получила трейлер с датой выхода

Знаменитый создатель Fable и великий мастер обещаний Питер Молинье говорит, что Masters of Albion — его финальная игра, намекая на нечто грандиозное. Верим?

Молинье часто давал обещания относительно игр, которые не воплощались в релизе, однако перечень его достижений, большинство из которых пришлись на 1990-е, впечатляет. Среди них Fable, Black & White, Dungeon Keeper, Syndicate, Theme Park и Power Monger. Его игры всегда отличались оригинальным геймплеем, и последняя из них продолжает эту традицию. Насколько можно понять, это гибрид стратегии, RPG и симулятора бога.

«Masters of Albion — это кульминация работы моей жизни, игра, которая так многим обязана таким играм, как Dungeon Keeper, Black & White и Fable. Это совершенно уникальная игра, которая, как мы надеемся, порадует игроков, игра, которая добавляет что-то от хороших игр в современный игровой ландшафт и прочно возвращает этот жанр на карту мира», — говорит легендарный геймдизайнер.

Слова о кульминации жизни могут быть правдой, еще одним несбывшимся обещанием или просто маркетинговым трюком. Но мир Masters of Albion в трейлере кажется увлекательным и привлекательным, у него есть светлая и темная стороны. Механики — знакомые и одновременно странные. Наверное, можно сказать, что это что-то оригинальное — во времена, когда игровая индустрия опасается оригинальности.

Masters of Albion выйдет 22 апреля 2026 года и будет доступна в Steam, только на английском. Предзаказ пока недоступен, игру можно лишь добавить в список желаний.