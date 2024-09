Игру Black and White 2001 года от создателя Fable приспособили к современным ПК

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Недавно один из пользователей ITC.UA прокомментировал новую игру создателя Fable Питера Молинье: «Лучше бы новую Black and White» — и вот оно. Правда, игра та же самая, неофициально и на кастомном движке.

Новосозданный движок Black and White с открытым исходным кодом создан фанатами игры Openblack готовился в течение последних пяти лет. Это версия 0.1.0, не полноценный релиз 1.0, — до конца разработки еще далеко и есть баги. Движок на C++ стал перевоплощением оригинальной игры с поддержкой технологий визуализации, таких как Vulkan. Новая Black and White имеет поддержку Windows, macOS и Linux, Steam Deck, а также «экспериментальную поддержку» для Android и iOS.

Игра Black and White, как и почти все творчество теперь уже закрытой Lionhead, не находится в свободном доступе. Нельзя просто скачать Openblack и начать играть — нужно добавить файлы из оригинальной игры, чтобы все заработало, то есть владеть легальной копией игры.

Учитывая постепенное изъятие ретро-игр из магазинов и отсутствие официальной технической поддержки, подобные проекты продлевают таким играм жизнь. К тому же они приспосабливают их к современным компьютерам и улучшают комфорт игры.

Источник: PC Gamer

