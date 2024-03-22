«Киевстар» упростил подключение eSIM — заказать электронную SIM-карту с контрактным подключением теперь можно онлайн (идентификация через сервис НБУ BankID, или приложение «Дія»).

Без походов в магазин с паспортом

Ранее для eSIM контрактным абонентам нужно было лично посещать магазин с паспортом или подписывать документы через курьера, поэтому «Киевстар» первым внедрил такую возможность именно для контрактной формы обслуживания.

Стоит отметить, что возможность перехода на eSIM онлайн доступна также у конкурентов — «Vodafone Украина» и lifecell. Ооба оператора предлагают подключение eSIM не только в своих приложениях, но и также в monobank. Но только для клиентов подписки, а клиентам контракта или корпоративный нужно с оригиналом паспорта или с цифровым в «Дія» обязательно посещать магазин/контакт-центр. Поэтому крупнейший оператор телекоммуникаций Украины с 23,9 млн абонентов здесь обошел конкурентов.

eSIM с контрактом «Киевстар» — как заказать услугу онлайн

Воспользоваться новой услугой удаленного подключения eSIM могут также абоненты, находящиеся заграницей. Сама процедура максимально проста: нужно выбрать из перечня (галерея ниже) подходящий тариф на сайте магазина Киевстар. Затем с помощью BankID или Дії загрузить необходимые документы, заполнить форму и подписать контракт онлайн с помощью графической подписи. Далее просканировать полученный QR-код для активации eSIM и завершить настройки на смартфоне. И, конечно, смартфон должен поддерживать эту самую eSIM.

Актуальные Контрактные тарифы «Киевстар» для eSIM

Для новых абонентов предложения eSIM с контрактом стартуют от 150 грн/мес и достигают 500 грн/мес в зависимости от тарифа и его наполнения. До конца марта будет действовать временная промоакция — подключение или перейти на контрактный номер за 1 грн, а следующие 3 месяца оплачивать по акционной цене (скидка составляет 20% от обычной цены).

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Кстати, возможность перехода на eSIM с сохранением старого контрактного тарифа и его условий для существующих абонентов тоже предусмотрена. Правда, механизм другой — нужно авторизоваться в приложении «Мой Киевстар», перейти в раздел Помощь и выбрать пункт Живой чат. После этого сделать заявку для перехода на eSIM, сама услуга — бесплатная.

«Киевстар» отдельно отмечает, что 337 тыс. абонентов уже перешли на eSIM, а eSIM с контрактной формой обслуживания сейчас использует 75 тыс. пользователей. Упрощенная процедура должна значительно поспособствовать популяризации eSIM и контракта заодно.

Ключевые преимущества eSIM и контракта

Среди главных преимуществ eSIM — более высокий уровень защиты (виртуальную карту невозможно похитить или потерять), в том числе и от мошеннической схемы с перевыпуском карты и дополнительные функциональные возможности: например дистанционная активация и поддержка нескольких профилей — до 10 номеров (зависит от настроек производителя). Также eSIM не имеет срока давности, поэтому ее не надо обновлять.

Что касается контракта, пожалуй, единственным ощутимым преимуществом этой формы над предоплатной является «честный» месячная тарификация Плата за тариф будет сниматься ежедневно равными частями в течение календарного месяца вместо 28-дневной. Среди других плюсов — возможность подключить до 5 номеров на один счет, отсрочка платежа, и в целом более интересное наполнение тарифов, но тут все зависит от индивидуальных потребностей каждого.

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