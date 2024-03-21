«Киевстар» в 2023 году: ₴33,5 млрд дохода, потеря абонентов после кибератаки и 4G для 60% абонентов

Крупнейший оператор мобильной связи в Украине обнародовал финансовые данные за 2023 год — и отдельно за 4-й квартал, который отметился падением дохода и оттоком абонентов после масштабной декабрьской кибератаки.

Главные цифры за 2023 год в целом:

Операционный доход «Киевстара» составил ₴33,5 млрд — рост на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Показатель EBITDA EBITDA — операционная прибыль без учета процентов на кредиты, налогов, износа и амортизации

Капитальные инвестиции — ₴6,364 млрд (рост на 6% по сравнению с 2022-м), что стало самой большой суммой расходов для оператора за последние 3 года.

Уплата налогов и сборов — ₴10,8 млрд.

Финансовые показатели 4-го квартала отличились влиянием декабрьской кибератаки на «Киевстар». Компания отменила одну плату за тариф для всех пользователей мобильной и фиксированной связи.

Доход в указанный период уменьшился на 3,3% до ₴7,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Так же в 4-м квартале уменьшилось количество абонентов — на 3,4% до 23,9 млн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В то же время в пресс-службе оператора это объясняют «влиянием факторов войны» — например, миграцией населения за пределы страны и оккупацией ряда населенных пунктов.

Восстановление и модернизация связи

В отчете отмечается, что в прошлом году «Киевстар» восстановил связь в 190 населенных пунктах, где проживает более 112 тысяч человек и построил 1000 новых базовых станций для сети 4G. Еще 4000 базовых станций были модернизированы с целью увеличения скорости мобильного интернета. Сейчас 4G-сеть оператора охватывает территорию, где проживает 95% населения Украины, а около 60% абонентов «Киевстара» получают услуги в сети 4G-связи.

В 4 квартале 2023 года абоненты «Киевстара» использовали мобильный интернет на 9,6% больше чем в соответствующий период 2022 года. Количество абонентов, пользующихся скоростным мобильным интернетом, выросло на 8,8% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, до 14,3 млн пользователей.

Оператор также продолжает поддерживать важные социальные проекты, такие как обеспечение защитным снаряжением инженерно-саперных групп ВСУ, закупка медицинского оборудования для лечения людей с тяжелыми ожогами, подключение к интернету укрытий и тому подобное.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!