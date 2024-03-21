Новости Украина 21.03.2024 в 12:08 comment views icon

«Киевстар» в 2023 году: ₴33,5 млрд дохода, потеря абонентов после кибератаки и 4G для 60% абонентов

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Крупнейший оператор мобильной связи в Украине обнародовал финансовые данные за 2023 год — и отдельно за 4-й квартал, который отметился падением дохода и оттоком абонентов после масштабной декабрьской кибератаки.

Главные цифры за 2023 год в целом:

  • Операционный доход «Киевстара» составил ₴33,5 млрд — рост на 8% по сравнению с предыдущим годом.
  • Показатель EBITDA«Киевстар» в 2023 году: ₴33,5 млрд дохода, потеря абонентов после кибератаки и 4G для 60% абонентов«Киевстар» в 2023 году: ₴33,5 млрд дохода, потеря абонентов после кибератаки и 4G для 60% абонентовEBITDA — операционная прибыль без учета процентов на кредиты, налогов, износа и амортизации — более ₴19,7 млрд (против ₴18,3 млрд в 2022-м — рост на 8,1%).
  • Капитальные инвестиции — ₴6,364 млрд (рост на 6% по сравнению с 2022-м), что стало самой большой суммой расходов для оператора за последние 3 года.
  • Уплата налогов и сборов — ₴10,8 млрд.

Финансовые показатели 4-го квартала отличились влиянием декабрьской кибератаки на «Киевстар». Компания отменила одну плату за тариф для всех пользователей мобильной и фиксированной связи.

Доход в указанный период уменьшился на 3,3% до ₴7,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Так же в 4-м квартале уменьшилось количество абонентов — на 3,4% до 23,9 млн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В то же время в пресс-службе оператора это объясняют «влиянием факторов войны» — например, миграцией населения за пределы страны и оккупацией ряда населенных пунктов.

Восстановление и модернизация связи

В отчете отмечается, что в прошлом году «Киевстар» восстановил связь в 190 населенных пунктах, где проживает более 112 тысяч человек и построил 1000 новых базовых станций для сети 4G. Еще 4000 базовых станций были модернизированы с целью увеличения скорости мобильного интернета. Сейчас 4G-сеть оператора охватывает территорию, где проживает 95% населения Украины, а около 60% абонентов «Киевстара» получают услуги в сети 4G-связи.

В 4 квартале 2023 года абоненты «Киевстара» использовали мобильный интернет на 9,6% больше чем в соответствующий период 2022 года. Количество абонентов, пользующихся скоростным мобильным интернетом, выросло на 8,8% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, до 14,3 млн пользователей.

Оператор также продолжает поддерживать важные социальные проекты, такие как обеспечение защитным снаряжением инженерно-саперных групп ВСУ, закупка медицинского оборудования для лечения людей с тяжелыми ожогами, подключение к интернету укрытий и тому подобное.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить