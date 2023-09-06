Казалось бы, мошенническая схема перевыпуска SIM-карт давно должна была оказаться на задворках, но нет — несмотря на существующие механизмы защиты операторов и простые рекомендации от правоохранителей, доверчивые украинцы довольно часто попадаются на крючок. К сожалению, подобные инциденты случаются довольно часто и подтверждением тому выступает очередной случай, о котором сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.

Недавно сотрудники Киберполиции в сотрудничестве со специалистами службы безопасности «ПриватБанка» и «Sense Bank» разоблачили трех жителей Кривого Рога, которые по схеме перевыпуска SIM-карт достаточно успешно обворовывали граждан.

Злоумышленники звонили по телефону гражданам, выдавали себя за работников банков и убеждали предоставить информацию о финансовых номерах якобы для защиты их счетов. После выманивания конфиденциальных данных аферисты получали несанкционированный доступ к SIM-картам путем их перевыпуска и дублирования. В конце концов, аферисты переводили деньги жертв на подконтрольные банковские счета, используя уникальный номер-пароль клиентов банка, который является средством идентификации перевода. Одним словом, классика.

Правоохранители провели шесть обысков у организатора, соорганизатора и исполнителя, у фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, которые использовались в мошеннической схеме, и наличные деньги. На этот момент уже установлена ​​сумма ущерба в полмиллиона гривен, но, по предварительным данным, которые еще будут проверяться в ходе следствия, участники группировки обманули более 50 человек, а общая сумма ущерба может превышать миллион гривен.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей за это преступление предусматривают до 15 лет за решеткой. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей.

Как уберечься от мошенников

Есть несколько надежных способов уберечься от мошенничества с перевыпуском SIM-карты:

перейти на eSIM;

запретить удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора (это вообще одно из главных правил кибергигиены и защиты финансового номера);

привязать SIM-карту к паспорту;

перейди на контрактное обслуживание;

Если до сих пор предпочитаете «анонимные» предоплаченные SIM карты, то следует при первых признаках подозрительной активности как можно быстрее позвонить в банк по номеру, указанному на обороте банковской карты, и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу. Также не мешает обратиться в службу поддержки оператора мобильной связи и попросить заблокировать обе сим-карты (старую и новую) до выяснения всех обстоятельств.