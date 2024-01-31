Лазерная система SpaceX Starlink передает более 42 петабайт (42 млн ГБ) ежедневно

Лазерная система SpaceX для Starlink доставляет клиентам более 42 петабайтов данных в день, сообщил сегодня один из инженеров компании. Это 42 млн ГБ.

NEWS: SpaceX's laser system for Starlink is delivering over 42 petabytes of data for customers per day, an engineer revealed today. That translates into 42 million gigabytes. “We're passing over terabits per second every day across 9,000 lasers"https://t.co/dauGw2sKrH — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 30, 2024

Мы передаем более терабит в секунду [данных] ежедневно через 9000 лазеров. Мы фактически обслуживаем через лазеры всех наших пользователей Starlink в определенное время в течение примерно двухчасового окна. — заявил инженер SpaceX Трэвис Брашир на SPIE Photonics West, мероприятии в Сан-Франциско, посвященном последним достижениям в области оптики.

Хотя Starlink использует радиоволны для передачи высокоскоростного интернета клиентам, SpaceX также оснащает спутники системой «лазерной связи», чтобы уменьшить задержку и улучшить глобальное покрытие системы. Лазеры могут поддерживать соединение со скоростью 100 Гбит/с на линию, они особенно важны для того, чтобы помочь спутникам получать данные, когда поблизости нет наземной станции SpaceX, например, над океаном или Антарктикой. Вместо этого спутник может передавать данные на другой спутник Starlink на околоземной орбите и с него, образуя ячеистую сеть в космосе.

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Вторничный доклад Брашира показал, что лазерная система является достаточно надежной, несмотря на то, что оборудование находится на борту тысяч спутников Starlink, которые постоянно вращаются вокруг Земли. Вопреки техническим сложностям, компания достигла показателя безотказной работы лазерной связи на уровне более 99%.

Спутники постоянно формируют лазерные линии связи, в результате чего происходит около 266 141 «лазерных захватов» в день. Но в некоторых случаях связь может поддерживаться неделями и даже достигать скорости передачи данных до 200 Гбит/с.

Брашир также сказал, что лазерная система Starlink смогла соединить два спутника на расстоянии более 5400 километров друг от друга. По его словам, связь была настолько удаленной, что «прорезала атмосферу на высоте 30 километров над поверхностью Земли», прежде чем соединение разорвалось.

Еще один интересный факт: мы держали связь на высоте 122 километра во время снятия спутника с орбиты. И смогли передать видео.

Во время своей презентации Брашир также показал слайд, на котором изображено, как лазерная система может доставлять данные к тарелке Starlink в Антарктиде семью различными путями. «Мы можем динамически менять эти маршруты за миллисекунды. Поэтому пока у нас есть какой-то путь к наземной [станции], у вас будет 99,99% времени безотказной работы. Вот почему важно иметь как можно больше узлов», — добавил он.

Большинство спутников Starlink, которые сейчас находятся на орбите, используют лазерную связь Gen 3. Но недавно компания модернизировала технологию, создав новую модель Gen 4. SpaceX может производить около 200 единиц в неделю, но чтобы снизить затраты, компания использует готовые компоненты, в том числе датчики и приводы. SpaceX также должна была убедиться, что все компоненты являются «съемными» и не оставят после себя никаких следов, когда спутник Starlink выйдет из эксплуатации и сгорит в атмосфере Земли.

В будущем SpaceX планирует расширить лазерную систему, чтобы ее можно было переносить и устанавливать на спутниках третьих производителей.