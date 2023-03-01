SpaceX запустила 4000-й супутник Starlink — на орбіту вийшли перші апарати Starlink v2 Mini з вчетверо більшою пропускною здатністю

28 лютого SpaceX в межах місії Starlink Group 6-1 запустила на низьку навколоземну орбіту ще 21 супутник зв’язку Starlink, причому це перші апарати V2 Mini. Водночас загальна кількість запущених пристроїв такого типу перевалила за 4000 (точніше, вона сягнула 4002 штук). Для досягнення цієї позначки проєкту знадобилося п’ять років (перші тестові супутники були запущені у лютому 2018 року). Спостерігати запуск як завжди можна було у прямій трансляції на YouTube-каналі SpaceX, причому інші дві місії (пілотована Crew-6 з черговою ротацією екіпажу МКС та Starlink Group 2-7), заплановані на цей день, перенесли (завадили дрібна технічна неполадка та несприятлива погода).

Ракета Falcon 9 з новими супутниками стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал о 01:14 ночі 28 лютого. Цей запуск став 13-м з початку року — за весь 2023-й компанія планує здійснити близько 100 запусків проти 61 за підсумками 2022-го. За вже відпрацьованою схемою, через дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев’ятій хвилині після запуску здійснив посадку на новітню плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані, яка стала ювілейною — це 100 успішна посадка ракети-носія Falcon 9 поспіль з 16 лютого 2021 року.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CFdhCVuOby — SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023

Інша цікава статистика запуску Starlink Group 6-1

3-й політ прискорювача Falcon 9 B1076;

206-й запуск Falcon 9

141-й запуск Falcon 9 із прискорювачем, що використовується потворно;

147-й повторний запуск прискорювача;

13-й повторний запуск прискорювача з початку 2023 року;

30-а успішна посадка на платформу ASOG;

115-й запуск SpaceX із майданчика SLC-40;

135-а успішна посадка на плавучу платформу;

162-а стулка головного обтічника, що використовується повторно;

174-а успішна посадка першого ступеня

183-а успішна місія компанії поспіль

216-й запуск SpaceX

Другий ступінь успішно доставив супутники на орбіту з параметрами 365 на 373 кілометрів та нахилом 43 градуси. Згодом супутники, які оснащені власними двигунами на ефекті Холла, що працюють на криптоні, перейдуть на робочу орбіту 530 кілометрів. З урахуванням вже зведених з орбіти супутників SpaceX наразі має 3704 апарати, з яких 3194 знаходяться на робочій орбіті та експлуатуються. Це близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють (якщо відштовхуватися від оцінки ООН — таких є 10482).

First Starlink v2 satellites reach orbit pic.twitter.com/0l08568mJ9 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2023

Starlink v2 Mini

Місія Starlink Group 6-1 ознаменувала запуск перший супутників Starlink v2 Mini, остаточно прояснивши заплутану історію з грудневою партією оновлених супутників Starlink Group 5-1. Для майбутніх запусків Starlink v2, які значно більші (з двома сонячними панелями довжиною 20 метрів) та важчі (від 1250 кг до 2000 кг), ніж актуальне Starlink v1.5 з лазерними міжз’єднаннями (десь 295 кг), потрібен Starship, який тільки готується до першого тестового польоту. Тому SpaceX створила проміжний компактніший варіант Starlink v2 Mini з двома “крилами” із сонячних панелей довжиною 12,8 м кожне та масою близько 800 кг, щоб продовжувати використовувати Falcon 9 до готовності Starship до виведення повноцінних Starlink v2.

We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Starlink V2 Mini використовують потужніші фазовані антенні решітки та підтримують додатковий E-діапазон зв’язку, що своєю чергою забезпечує приблизно вчетверо більшу пропускна здатність, якщо порівнювати з Starlink v1.5. Це означає, що 21 супутник V2 Mini дасть на 50% більше пропускної спроможності, ніж 60 супутників V1.5.

Також Starlink V2 Mini оснащені новими двигунами Холла на аргоні для маневрування на орбіті — у 2,4 раза більше тяги та в 1,5 раза більший питомий імпульс, ніж двигуни на ксеноні першого покоління.

Argon Hall thruster tech specs:

– 170 mN thrust

– 2500 s specific impulse

– 50% total efficiency

– 4.2 kW power

– 2.1 kg mass

– Center mounted cathode — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Окрім того, Starlink V2 Mini не так сильно дошкулятимуть астрономам та їхнім спостереженням завдяки поліпшеній конструкції, яка краще блокує відбиття сонячного світла та робить апарати менш яскравими.

Наприкінці 2022 року кількість активних абонентів Starlink сягнула 1 млн — це сталося через 3 місяці після випуску мільйонного термінала Starlink. Раніше SpaceX отримала нову ліцензію FCC, яка дозволяє компанії розгортати супутники на нових орбітах, що своєю чергою забезпечить подальше збільшення пропускної здатності мережі, а також її розширення на смартфони з 5G та електромобілі Tesla. До речі, у SpaceX є дозвіл на запуск 42 тис. супутників, та це зовсім не означає, що вона планує запускати аж стільки.