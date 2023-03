SpaceX запустила 4000-й супутник Starlink — на орбіту вийшли перші апарати Starlink v2 Mini з вчетверо більшою пропускною здатністю

28 лютого SpaceX в межах місії Starlink Group 6-1 запустила на низьку навколоземну орбіту ще 21 супутник зв’язку Starlink, причому це перші апарати V2 Mini. Водночас загальна кількість запущених пристроїв такого типу перевалила за 4000 (точніше, вона сягнула 4002 штук). Для досягнення цієї позначки проєкту знадобилося п’ять років (перші тестові супутники були запущені у лютому 2018 року). Спостерігати запуск як завжди можна було у прямій трансляції на YouTube-каналі SpaceX, причому інші дві місії (пілотована Crew-6 з черговою ротацією екіпажу МКС та Starlink Group 2-7), заплановані на цей день, перенесли (завадили дрібна технічна неполадка та несприятлива погода).

Ракета Falcon 9 з новими супутниками стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал о 01:14 ночі 28 лютого. Цей запуск став 13-м з початку року — за весь 2023-й компанія планує здійснити близько 100 запусків проти 61 за підсумками 2022-го. За вже відпрацьованою схемою, через дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев’ятій хвилині після запуску здійснив посадку на новітню плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані, яка стала ювілейною — це 100 успішна посадка ракети-носія Falcon 9 поспіль з 16 лютого 2021 року.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/CFdhCVuOby

— SpaceX (@SpaceX) February 27, 2023