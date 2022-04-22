Lego выпустит детализированный лендспидер X-34 Люка Скайуокера длиной почти полметра. Он состоит из 1890 деталей

Ко Дню «Звездных войн», который фанаты фантастической киносаги отмечают 4 мая, производитель игрушек Lego (который, кстати, больше не поставляет продукцию в россию) открыл предзаказ на специальную серию продукции. В том числе, лендспидер X-34 Люка Скайуокера. Длина изделия 48 сантиметров. Набор состоит из 1890 деталей и стоит 199 долларов. Он также включает эксклюзивную минифигурку C-3PO с тщательной детализацией, у которого одна нога наполовину серебристого и наполовину золотого цвета. И самого Люка Скайуокера.

Среди других предложений — фигурка AT-ST, диорама тренировочного лагеря джедаев Дагоба, «Тысячелетний сокол», мандалорианский шлем, AT-AT, R2-D2, шлем Дарта Вейдера и др.