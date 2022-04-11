Sony и LEGO выделят $2 млрд на создание метавселенной Epic Games

Компания Epic объявила о раунде инвестиций для привлечения $2 млрд на совместную с Sony и LEGO метавселенную. Каждая из компаний выделит по $1 млрд, причем от LEGO Group выступает материнский холдинг KIRKBI.

«Как креативная развлекательная компания, мы очень рады инвестировать в Epic, чтобы углубить наши отношения в области метавселенной». Глава Sony Group Corporation Кеничиро Йошида

Гендиректор KIRKBI Сорен Торуп Соренсен добавляет, что инвестиции пойдут на «мир будущего, в котором будем жить мы и наши дети».

По мнению Тима Суини, основателя и гендиректора Epic Games, финансирование ускорит работу по запуску метавселенной, где «игроки будут развлекаться с друзьями, а бренды – создавать творческий и захватывающий опыт».

Капитал Epic оценивают в $31,5 млрд, и закрытие инвестиции зависит от одобрения регулирующих органов.

Ранее LEGO Group и Epic Games объявили о планах по созданию метавселенной, которая будет безопасной для детей и семей.